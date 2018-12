Pas på miljøet: Sådan finder du guld i genbrug

Det er efterhånden svært ikke at have hørt om klimaforandringer, og om at vi skal passe på miljøet. At vi skal spise mindre kød, og at vores biler sviner.

Men faktisk er der en kæmpe miljøsynder gemt i vores klædeskab. Tøjproduktionen står nemlig for 10 procent af verdens CO2-udledning, skriver Politiken.

Selvom tøjproduktionen er skidt for vores miljø, behøver det ikke betyde, at du ikke længere kan være med på moden og købe tøj med god samvittighed. For man kan faktisk gøre noget og stadig være street.

Svaret er genbrug. Derfor har vi spurgt to fynske genbrugshajer om gode råd til at finde guld i de fynske genbrugsbutikker.

Sine Kromann Larsen har gået i genbrug siden, hun gik på efterskole i 2010. Hun har mere end otte års erfaring med at finde guld i genbrugen.

Hendes første råd er, at give sig god tid.

Foto: Jonas Bertelsen

- Det er regel nummer et. Man kan ikke bare forvente, at tøjet bare kommer dumpende. Man skal virkelig kigge alt ting igennem.

Normalt bruger Sine Kromann Larsen op til halvanden time i hver genbrugsbutik for at gennemgå alt tøjet. For ifølge hende er det den måde, man bedst finder guldet.

- Jeg vil helt klart anbefale at finde en vinterjakke. Jeg synes, man kan finde rigtig mange gode af dem i genneren (genbrug, red.), og så kan man finde virkelig mange fine striktrøjer. Og hvis du er heldig, så kan man også finde nogle ret gode i herreafdelingen, siger Sine Kromann Larsen.

Mads Aagaard Larsen har gået i genbrug i et par år. Derudover har han siden december 2017 arbejdet frivilligt for Røde Kors som Fashion Scout. Arbejdet består i at finde fedt genbrugstøj og igennem de sociale medier at inspirere andre til at købe brugt tøj.

Gode råd - også til mænd

Det er dog lidt sværere for mændene at finde godt tøj i herreafdelingen, men derfor skal man ifølge Mads Aagaard Larsen ikke give op på forhånd.

- Der er 75 procent dameafdeling og resten af tøjet er til mænd og børn. Men man kan altid finde et eller andet. Hvis det så ikke er et helt outfit, så kan man finde en del af et outit, som så kan kombineres med tøj fra et andet sted, siger Mads Aagaard Larsen.

Men selvom det kan være sværere at finde noget til mænd, mener Sine Kromann Larsen, at et godt råd er ikke altid at gå på kompromis med det, man køber.

- Man ikke skal gå på kompromis med, om tøjet ser slidt ud. Hvis det ser meget slidt ud, så er det ikke sikkert, du får det brugt, og så er der sikkert en, der gerne vil købe det til at gå i haven med, eller som en ulden trøje på skiferie, siger hun.

Foto: Jonas Bertelsen

Et andet godt råd fra Mads Aagaard Larsen er, at gå efter skjorter og bukser.

- De fleste skjorter er nogen, som man vil se på ens halvtredsårige onkel, men du kan altid finde et eller andet for eksempel en helt hvid skjorte, siger han.

Og så kan man gøre meget med tøjet, hvis man tænker kreativt.

- Jeg synes, det er meget sjovt at gå efter den lidt mere ældre stil og oversized tøj. Man kan gøre så meget med det. Du kan klippe det til, du kan proppe det ned i bukserne, du kan også tegne på det og custumize det (tilpasse det til din stil, red.) Det gør jeg selv nogle gange, siger Mads Aagaard Larsen.

- Bukserne må gerne være for lange, ellers kan man altid klippe dem.

Et andet råd til at komme godt i gang er kigge efter guld i genbrugsbutikkerne, som ligger lidt uden for de store byer.

- Gå ind og slå genbrugsbutikker op på Fyn, skriv adresserne ned og så bare tag rundt. Lav en pubcrawl i genbrugsbutikker, siger Mads Aagaard Larsen.

Sidste råd er godt for økonomien.

- Husk altid at spørge om studierabat, for nogle giver studierabat, siger Sine Kromann Larsen.

Fyn er god til genbrug

De to unge fynboer er langt fra de eneste fynboer, der køber deres tøj i genbrug. De fynske Røde Kors-genbrugsbutikker har haft en stigning på over syv procent, mens det tal er 4,5 procent på landsplan. Det oplyser Røde Kors.

Og fynboerne er også bedst til genbrug på landsplan. Det viser en analyse fra DBA's såkaldte genbrugsindeks. Her på Fyn har vi i gennemsnit købt 14 brugte ting hver inden for de seneste 12 måneder. Til sammenligning har københavnerne købt ni brugte ting i samme periode.

Genbrug gavner miljøet

På landsplan bliver danskerne også bedre og bedre til genbrug, og det gavner klimaet. Produktionen af ét kilo tøj koster ét kilo C02.

Derfor er der brug for, at vi genbruger mere af vores tøj. Danmark er et af verdens mest tøjforbrugende lande, og vi udleder samlet set to millioner ton CO2 om året på tøj.

Faktisk er 80 procent af det tøj, vi smider ud i dag, ikke en gang brugt halvt op. Det tøj vi smider ud har 70 procent af sin levetid tilbage, når det ryger ud. Det viser en undersøgelse fra tænketanken Concito.

Men genbrugstendensen begynder tilsyneladende så småt at påvirke udviklingen. I hvert fald hvad angår købet af nyt tøj.

Det har genbrugsforsker Frederik Larsen tidligere fortalt til TV 2/FYN.

- Der er et fald i købet af nyt tøj, og over den samme periode kan vi også se, at der er en stigning i salg af brugt tøj. Så på den måde er der måske nogle sammenhænge, siger Frederik Larsen.

Når Frederik Larsen siger "måske", skyldes det, at årsag og sammenhæng endnu ikke er undersøgt videnskabeligt. Men udviklingen - at vi køber mere brugt og mindre nyt tøj - er der dog ifølge forskeren ingen tvivl om.