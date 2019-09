Prøv det selv: Sådan føles ADHD

(Læs artiklen uden opmærksomhedsforstyrelse her)

Tuschpennen glider let henover tavlen. Det hyler svagt.

O-P-G...

To meter til højre for sidder klassens klogeåge. Han vipper let med tæerne.

Lugten af leverpostej stiger langsomt op fra tasken og kravler ind i dine næsebor.

I gennem vinduet kan du høre, hvordan de mindste elever har lokket vikaren til rundbold.

...-A-V-E

Igennem en lille sprække i døren fanger du, at at rengøringsvognen triller stille afsted på gangen. Det ene hjul har sat sig fast. Det skurer let.

- Hey? Har du...

Den kølige luft fra en lille vinduesprække prikker på dine arme.

- ...forstået opgaven, lyder det med en bestemt stemme.

- Hvad?

Dine læber bævrer let, mens du forsøger at fordøje alle indtryk, som var de skruet helt op på ti.

Som en dobbeltteenager

- Jeg er dobbelt-teenager på grund af ADHD. Det er bare ikke nemt.

15-årige Rasmus Jensen sidder roligt i sofaen. Siden han var seks år, har han taget medicin for den psykiske lidelse ADHD.

Fakta: Hvad er ADHD? ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Det er en medfødt psykisk lidelse som blandt andet kommer til udtryk ved koncentrationsbesvær, impulsivitet og hyperaktivitet.

Betegnelsen ADD (Attention Deficit Disorder) dækker over personer, der har ADHD-symptomer uden hyperaktivtet. Den lidelse kaldes også "stille ADHD".

Personer med ADHD er overrepræsenteret i kriminalitet og er dårligere uddannede end jævnaldrende. Kilde: ADHD-foreningen Se mere

- Hvis jeg ikke tager medicinen, kan jeg ikke fokusere på ting, og jeg kan godt få en kortere lunte. Derfor sørger jeg altid for at få taget min medicin, forklarer han.

Ifølge Rasmus Jensen betyder ADHD, at mange sanseindtryk bliver forstærket. Eksempelvis er lyden fra en bil, der passerer meget intens. Det samme gælder journalisten, der klikker med kuglepennen under et interview.

I praksis betyder det, at Rasmus Jensen har svært ved at samle fokus om eksempelvis lærerens gennemgang af tysk grammatik. Derfor er medicinen afgørende for hans indlæring.

Medicinen klarer det meste

Dorthe Pedersen har som mor fulgt med Rasmus Jensen, siden han fik konstateret ADHD som femårig. Han var ikke i tvivl om, at hendes søn skulle medicineres for den medfødte lidelse, men hun er opmærksom på, at ADHD-præparater som Ritalin og Adderall ikke kan klare alt.

- Medicinen kan ikke hjælpe med at lære de sociale spilleregler. Derudover er Rasmus også udfordret med at holde opmærksomhed og organisere sig. Medicinen kan ikke stå alene, understreger hun.

Derfor har hun løbende forsøgt at skaffe hjælp til sin søn. Alligevel kulminerede sønnes udfordringer da han på grund af en politianmeldelse kørte af sporret i efteråret 2018. Familien ønsker ikke at komme nærmere ind på politianmeldelsen.

00:25 Hør Rasmus Jensen sætte ord på sin situation. Video: Anders Høgh Luk video

Siden august har Rasmus Jensen været elev på Tommerup Efterskole.

- Jeg tror aldrig, at jeg har været så glad for det, jeg har opnået. Det har været en forfærdelig vej, men jeg er nået dertil, og jeg har ikke haft det bedre før, forklarer han.

Derfor har mor og søn meldt sig til et forskningsprojekt for at hjælpe andre med ADHD. Projektet er med i kapløbet om førstepræmie på én million forskningskroner ved "Et sundere Syddanmark".