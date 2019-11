Overblik: Sådan formodes Britta Nielsen at have svindlet på Fyn

Svindelsagen mod Britta Nielsen, en tidligere medarbejder i Socialstyrelsen, der er tiltat for bedrageri for 117 millioner kroner, begyndte første gang at rulle, da en medarbejder i Nyborg Kommunes økonomiafdeling i 2014 opdagede, at noget ikke stemte.

- Vi havde et overskud i vores projektregnskab på 172.000 kroner, og de (Socialstyrelsen, red.) mente, at vi, udover de 172.000, også skulle tilbagebetale yderligere 68.000 kroner.

Sådan siger Anders Sørensen, der er økonomichef i Nyborg Kommune.

Men de penge har Nyborg Kommune aldrig fået. Pengene gik nemlig ind på Britta Nielsens egen konto.

Brugte rettelak til at forfalske dokumenter

Siden er der under anklagemyndighedens fremlæggelse af dokumentationen dukket nye oplysninger op i sagen, som kom frem i offentlighedens lys den 9. oktober sidste år, da det blev kendt, at en medarbejder i Socialstyrelsen var efterlyst internationalt.

Britta Nielsen har blandt andet misbrugt Region Syddanmarks CVR-nummer. Regionen modtog i perioden fra 2012 til 2014 tre tilskud fra Socialstyrelsen, hvorefter sagen blev afsluttet.

Men senere på året genåbnede Britta Nielsen sagen, hvor hun brugte udbetalingsblanketten med Region Syddanmarks CVR-nummer. Her brugte hun rettelak til at erstatte regionens kontonummer med sit eget.

Britta Nielsen er også tiltalt for at have forfalsket en revisors underskrift på samme blanket.

Faaborg-Midtfyn kontaktede Socialstyrelsen

I november 2016 brændte jorden igen under Britta Nielsen, da hun overførte 288.555 kroner til sig selv fra et tilskud, Faaborg-Midtfyn Kommune havde fået.

En medarbejder hos kommunen opdagede, at pengene manglede og kontaktede Socialstyrelsen. Det fik Britta Nielsen til straks at overtage sagen fra en medarbejder og overføre det manglende beløb tilbage til kommunen.

Pengene overførte hun dog ikke fra sin egen konto, men overførte i stedet overskydende penge fra Jammerbugt Kommune, hvor Britta Nielsen også har begået svindel.

Britta Nielsen overbeviste derefter Faaborg-Midtfyn Kommune om, at der var sket en fejl, og at pengene var ført tilbage. Det overbeviste kommunen om, at alting var i orden.

Det kom frem på retsmødet mandag den 11. november.

Udnyttede svaghed i systemet

Og det er vigtigt for anklagemyndigheden at kunne fremføre forskellige beviser, som tilsammen viser, hvordan den formodede svindel er foregået.

Det forklarer Lotte Helms, der underviser i strafferet på Syddansk Universitet.

- Anklagemyndigheden skal bevise ud over enhver rimelig tvivl, at Britta Nielsen er skyldig. Det gør man bedst ved at have flere forskellige beviser og også vise, hvilke måder det er gjort på, så man kan lægge de forskellige påstande til grund, forklarer Lotte Helms.

I forsvarer Nima Nabipours afhøring af Britta Nielsen tegnes der et billede af en socialstyrelse med store huller og mangler i systemet. Som superbruger var det nemlig muligt for Britta Nielsen at skifte rolle i systemet, når udbetaling af tilskud skulle administreres.

- Som superbruger havde vi mulighed for at omgå rollefordelingen, så jeg kunne lave min egen rolle om til at være kontorchef og dermed skrive under på chefens vegne, har Britta Nielsen forklaret i retten.

Det betyder, at Britta Nielsen kunne få adgang til at godkende udbetalinger - til trods for at det er en kompetence, som kun ligger hos de faglige chefer.

It-huller er ikke en undskyldning

Men eventuelle fejl i systemet hos Socialstyrelsen retfærddigør ikke, at Britta Nielsen tilsyneladende har svindlet for over 100 millioner kroner.

Det mener den forhenværende børne- og socialminister Mai Mercado fra Konservative.

- Jeg er jo bekendt med, hvordan at der er skiftet metode undervejs. Dermed har det ikke bare været let. Det har været meget kynisk, og det har været meget kalkuleret, siger den tidligere socialminister.

På bagkant af de beviser, der er fremlagt i sagens første seks retsmøder, forventer Lotte Helms ikke, at forsvarer Nima Nabipour vil gå efter en frikendelse af sin klient.

- Jeg vil ikke tro, han går efter en frifindelse, men jeg vil tro, at han fremfører de punkter, der kan føre til, at det kan medføre en mildere straf for klienten, vurderer Lotte Helms.

Næste retsmøde i sagen er på fredag. Anklagemyndigheden kræver fængsel i op til 12 år for millionsvindel.