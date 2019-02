Vinterferien slut: Sådan forventes trafikken at påvirke Fyn

Det er sidste dag i vinterferien, og det betyder, at trafikken især på motorvejene bliver fyldt op med danskere, der er på vej hjem.

Sidste fredag, da vinterferien begyndte, var der tæt trafik og forlænget rejsetid på Fynske Motorvej, men det er ikke sikkert, at myldretiden denne fredag bliver ramt af kø.

- Vi forventer ikke større forsinkelser på vejene i Danmark i vinterferieugerne. Selvom mange danskere vælger at køre til Sverige, Norge eller syd for grænsen for at holde vinterferie, er erfaringen, at ferietrafikken er spredt og afvikles uden problemer, meddeler Vejdirektoratet.

Trafikken ser ud til at fordele sig jævnt over hele weekenden, oplyser Vejdirektoratet. Foto: Vejdirektoratet

Regn og blæst forsinkede vinterferietrafikken

I modsætning til sidste fredag, hvor et kraftigt regn- og blæsevejr ramte Fyn, forventer Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, en solrig fredag med mildt vejr og en relativ svag vind. Samme vejrtype fortsætter weekenden over.

Derudover meddeler Vejdirektoratet, at det er motorvejene i Jylland og Sjælland, der kommer til at opleve det meste trafik, når danskerne skal hjem fra vinterferie.

Således er Fynske Motorvej ikke nævnt på listen over motorvejene, der påvirkes af vinterferietrafikken.

Vinterferietrafikken er - i modsætning til sommerferie- og påskeferietrafikken - mere nord- og sydgående. Foto: Vejdirektoratet

Uheld kan skabe forsinkelser

Som altid kan uheld være med til at forsinke trafikken.

- Der kan altid opstå kø og forlænget rejsetid på grund af uheld, dårligt vejr eller andre uforudsete hændelser, og risikoen er større, når der er mange biler på vejene. Derfor råder vi dig til at holde dig orienteret om den aktuelle trafiksituation på din rute, inden du tager afsted, lyder det fra Vejdirektoratet.

Selv om DMI forudser en mild weekend med solrigt vejr, er det kolde vejr ikke helt væk fra det fynske endnu. I Svendborg og store dele af Sydfyn advarer Vejdirektoratet fredag morgen om glatte veje.