Sådan gled juletrafikken hen over Fyn

Der var mest travlt på veje og skinner mellem klokken 10 og 16, men trafikken er gledet fint hen over Fyn de fleste steder.

Trafikken er i løbet af julens travleste rejsedag overordnet gledet fint hen over Fyn, og der har været fin plads på vejene. Det meddeler Vejdirektoratet.

Bilister opfordres dog fortsat til at holde afstand til hinanden, så risikoen for sammenstød mindskes.

Grundet kraftig blæst har Vejdirektoratet frarådet vindfølsomme køretøjer at køre over Vejlefjordbroen og Øresundsbroen, men de fynske broer - heriblandt Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen - har ikke været påvirket af restriktioner lørdag eftermiddag.

Der har dog været kraftig vind på Svendborgsundbroen i begge retninger. Her forventes vinden først at aftage efter juleaften.

40.000 togpassagerer hen over Fyn

Det var i forvejen forventet, at trafikken ville blive tæt på Fynske Motorvej, især den vestlige del.

Derudover har omkring 40.000 passagerer rejst med DSB over Storebælt og Fyn i løbet af lillejuleaftensdag. Ifølge både Vejdirektoratet og DSB var der flest rejsende i tidsrummet fra klokken 11 til 13. DSB havde indsat ekstra togvogne for at kunne klare presset.

Lillejuleaften er julens travleste dag, primært med trafik fra Sjælland mod Jylland via Fyn. I juledagene, når julepassagererne skal hjem igen, er det omvendt trafikken fra Jylland via Fyn mod Sjælland, der er mest pres på.