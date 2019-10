Se kortet: Sådan har antallet af unge hjemløse udviklet sig på Fyn

Der er siden 2017 kommet næsten tre gange så mange hjemløse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det viser tal fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd.

Centeret laver hvertandet år en landsdækkende kortlægning af antallet af hjemløse. Kortlægningen viser, at der i 2017 var ni hjemløse mellem 18 og 29 år i Faaborg-Midtfyn Kommune, mens rapporten fra i år viser, at det tal er steget til 25.

Ifølge undersøgelsen er der i alt 6.431 hjemløse i Danmark, hvoraf lidt over halvdelen bor på herberg eller hos familie og venner, mens 732 bor på gaden.

Organisation opfordrer til handling

Vibe Klarup er direktør i Hjem Til Alle alliancen, der er en organisation, der arbejder for at nedbringe antallet af unge hjemløse. Hun opfordrer Faaborg-Midtfyn Kommune til at sætte ind over for udviklingen.

- Det giver mening menneskeligt og økonomisk, og tallene taler for sig selv. Odense og Aarhus er eksempler på kommuner i Hjem til Alle alliancen, der har oplevet et fald. De satser på ’Housing First’ – at skaffe de unge en bolig og støtte - og har skabt lokale alliancer mellem egne forvaltninger og det lokale handelsliv, foreninger, boligorganisationer og borgere, så alle arbejder sammen om at få byens unge ud af hjemløshed, siger hun i en pressemeddelelse.

Ifølge Herdis Hanghøj (V), der er formand for omsorgs- og sundhedsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, er man opmærksom på problemet.

- Det er ikke blevet politisk forelagt endnu, men administrationen er i gang med at dykke ned i de her tal. Det er vigtigt for os, at vi får dykket ned i, hvad der ligger bag dem, siger hun til TV 2/Fyn.

Hun peger blandt andet på, at man skal undersøge, hvilke former for hjemløshed der er tale om, så man ved, hvordan man kan sætte ind.

- Der kan jo være mange forskellige former. Nogen bor hos venner og på herberg og så videre, siger hun.

Tallene, som rapporten bygger på, blev indsamlet i uge seks i år.

