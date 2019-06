Fyn er rød: Sådan har fynboerne stemt

30,2 procent.

Så stor en procentdel af stemmerne har fynboerne ved onsdagens folketingsvalg givet til Socialdemokratiet. Dermed går partiet frem i forhold til folketingsvalget i 2015, hvor 26,3 procent af fynboernes stemmer blev sat ved partiet. Dermed står partiet til at beholde sine fem fynske mandater.

Venstre overgår næsten Socialdemokratiet som det største parti på Fyn. Partiet har fået 23,3 procent af de fynske stemmer. Dermed er partiet gået frem med fire procentpoint siden valget i 2015. Det resulterer i, at partiet står til fire mandater, hvilket er en fremgang på ét.

Konservative formår ligesom Venstre at gå frem på Fyn. Partiet lander på 6,3 procent af stemmerne. Det er en fremgang på 2,8 procentpoint siden sidste valg. Partiet står dog stadig til ét mandat, ligesom ved valget i 2015.

Fyn er farvet rødt af Socialdemokratiet, som er størst i samtlige fynske kredse. Grafik: Louise Koustrup

Både SF og Radikale Venstre går en smule frem. Partierne lander på henholdsvis 6,7 og 7,3 procent af stemmerne. Det betyder, at de to partier står til at beholde hvert deres fynske mandat.

Lussing til DF og LA

Valgets helt store taber bliver Dansk Folkeparti, der ender med 8,9 procent af stemmerne. Dermed har partiet fået mere end halveret sine stemmer, der ved seneste valg blev Fyns andet største parti. I 2015 fik partiet 21,1 procent af stemmerne på Fyn. Partiet står derfor til at få skåret sine fire mandater til kun to.

Det er ikke kun DF, der har mistet fynboernes gunst. Også regeringenspartiet Liberal Alliance har mistet mange stemmer. Partiet ender på 1,9 procent af fynboernes stemmer, hvilket betyder, at partiet står til nul fynske mandater. Ved valget i 2015 fik partiet 7,5 procent af de fynske stemmer.

Enhedlisten går en smule tilbage og ender på 6,8 procent. Dermed står partiet til at miste ét af to fynske mandater.

Også Alternativet går tilbage. Partiet ender med tre procent af stemmerne. Ved valget i 2015 fik partiet 4,8 procent af stemmerne på Fyn. Valgresultatet betyder, at Alternativet står til nul fynske mandater.

Hverken Stram Kurs, Nye Borgerlige partiet Klaus Riskær Pedersen eller Kristendemokraterne står til nogle fynske mandater.