Største stigning i huspriser i 15 år: Sådan er priserne i din by

Middelfart og Langeland er blandt de bare seks kommuner i landet, hvor priserne af faldet. Det er blevet 1,1 procent billigere at købe hus i Middelfart Kommune, da kvadratmeterprisen er gået fra 11.865 kroner til 11.730 kroner

Langeland er det sted i landet, hvor priserne er faldet mest, da det er blevet 8,5 procent billigere per kvadratmeter. Det betyder, at et standardhus på 140 kvadratmeter i gennemsnit er blevet 87.500 kroner billigere at købe.

Der har teknisk set også været et lille fald i priserne i Faaborg-Midtfyn, men da udsvinget er under én procent, regnes det som uændret.