Det svære uddannelsesvalg: Sådan hjælper du dit barn bedst

Valget om ungdomsudddannelse er ét stort tag-selv-bord.

Skal dit barn vælge det almene gymnasium, handelsgymnasiet, erhvervsskolen eller det tekniske gymnasium?

Mulighederne er mange, og det gør ikke valget om fremtiden nemmere.

Derfor kommer uddannelsesvejleder fra Odense Kommune Bettina Ring her med fire gode råd om, hvordan du bedst hjælper dit barn med at vælge uddannelse.

Fire gode råd til mor og far Støt dit barn og tag ansvar: Hjælp dit barn til at blive den bedste udgave af sig selv ved at tage udgangspunkt i hendes eller hans interesser og talenter. Indhent viden om uddannelse: Sæt dig ind i de mange valgmuligheder, så du har mulighed for at vejlede dit barn bedst muligt. Tag med dit barn ud og oplev: Besøg uddannelsesstederne sammen, så I begge mærker stemningen og bliver klogere på de enkelte valgmuligheder. Snak med dit barn og vær' nysgerrig: I stedet for at fokusere på, at dit barn skal træffe et konkret valg, skal du i stedet være nysgerrig. Snak med dit barn om alle de muligheder, som der er - og undgå at udelukke noget fra en start.

Et valg for resten af livet

Grunden til, at valget om uddannelse kan presse de unge, skyldes, at de føler, det er et valg for livet.

- Selv i en ottende klasse møder jeg elever, som føler, at det er et valg for resten af livet. Men man kommer til at skulle uddanne sig hele livet. Jeg kender ikke mange, som er uddannede og pensionerede inden for samme job, siger Bettina Ring.

Bettina Ring mener, at de unge i stedet skal fokusere på at blive rigtig gode til ikke, at gøre perspektivet for langt, og kun træffer ét valg ad gangen.

- I første omgang skal de vælge en uddannelse, hvor de bliver den bedste udgave af sig selv. De skal vælge ud fra deres interesser, for så bliver man også god. Hvis de eksempelvis skal gå tre år på gymnasiet, har de god tid til at tænke over det næste valg der, siger Bettina Ring.

Læs også Vejleder: Unge er for ukritiske, når de vælger uddannelse

Indhent viden om uddannelserne

Det er særligt dét med at træffe et valg, som de unge skal blive bedre til.

- Der er nogle få, som har utrolig svært ved at træffe et valg. Og så vælger de måske bare gymnasiet, fordi de har en forestilling om, at det giver dem flere muligheder. Men det er ikke nødvendigvis det rigtige, siger Bettina Ring.

Og her spiller forældrene ifølge Bettina Ring en stor rolle.

- Vi skal have bragt forældrene i spil. De skal tage ud og opleve ting sammen med deres børn, for uddannelsessystemet har ændret sig meget, siden de selv tog en uddannelse. Der er i dag mange flere muligheder, og dem skal forældrene kende til, siger Bettina Ring.

Frist til foråret

Hvis dit barn skal søge ind på én af ungdomsuddannelserne, skal hun eller han ansøge via optagelse.dk senest 1. marts 2019.

Og i perioden maj til juli måned 2019 vil dit barn få svar på, om hun eller han er optaget på uddannelsen eller ej.