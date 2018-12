Gode råd: Sådan kan du undgå "skimming" af dit betalingskort

Vil du gøre en indsats for, at dit betalingskort ikke bliver udsat for såkaldt "skimming", så er det ikke nok bare at kigge sig over skulderen for, at tjekke om der står nogen og aflurer din pinkode.

Tirsdag blev to rumænere dømt i Retten i Odense i en sag om "skimming", og her forklarede en repræsentant fra Rigspolitiet, hvordan en "skimming kan være skruet sammen.

Han forklarede under retssagen, at den slags "skimming" som rumænerne angiveligt havde anvendt meget vel kunne være foregået ved, at en lille batteridrevet enhed var skubbet ind i "lommen", hvori betalingskortet indsættes.

Enheden har så aflæst kortenes magnetstribe. Samtidig har et kamera optaget pinkoden. Og med de to oplysninger har det været muligt, at lave falske betalingskort.

Regel nummer ét

Således er regel nummer ét for betalingskortenes ejermænd altid, at skærme for indtastningen af pinkoden, så et eventuelt kamera monteret i hæveautomaten ikke filmer din kode.

Derudover er det værd hele tiden, at holde kort og kode adskilt således, at man ikke opbevarer sin pinkode sammen med betalingskortet.

Derudover bør man holde øje med bankudtog og straks tage kontakt til sin bank, hvis der optræder mistænkelige eller ukendte bevægelser på kontoen.

Og så skal man, selvfølgelig, ikke overdrage sin pinkode til andre.

Flere gode råd

Sammenligningstjenesten Credi har udsendt en fin oversigt over, hvilke forholdsregler man altid bør have i baghovedet, når man tager sit betalingskort i brug: