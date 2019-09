Fynske Motorvej spærres i 15 timer: Sådan kommer du uden om

Har du planer om, at bruge Fynske Motorvej lørdag den 5. og søndag den 6. oktober, kan det være du skal lave nye planer.

Motorvejen bliver nemlig spærret i 15 timer fra klokken 18 lørdag til søndag morgen klokken 9, og vil give dig ekstra transporttid.

Lukningen sker i begge retninger omkring Spedsbjergvej, hvor broen over motorvejen skal rives ned for at give plads til udbygningen fra fire til seks spor.

Mens nedbrydningen foregår, bliver trafikken ledt til og fra motorvejen ved 52 Odense SV og 53 Odense V og videre ud på en omkørselsrute, som bliver reguleret af hjemmeværnet (se kort herunder).

Nedrivningen af broen er den del af udvidelsen af Fynske Motorvej til seks spor. Foto: Vejdirektoratet

Omkørslen er cirka syv kilometer længere end turen på motorvejen, og bilisterne skal igennem 15 større kryds.

Det vil skabe kødannelser, forudser Vejdirektoratet, som også advarer mod op til halvanden times ekstra rejsetid.

Vejdirektoratet opfordrer derfor trafikanter, der skal forbi Odense, til at køre før klokken 18 lørdag og efter klokken 9.00 søndag morgen.

Syv måneder til ny bro

Når broen er revet ned, spærres Spedsbjergvej mens der bygges en ny bro. Det arbejde ventes at vare cirka syv måneder, oplyser Vejdirektoratet.

Under spærringen af Spedsbjergvej skal trafikanterne benytte sig af en omkørselsrute for at komme over motorvejen (se kort herunder).

Udvidelsen af Fynske Motorvej til tre vognbaner i begge retninger, ventes at vare hele 2020.

Her er den omkørselsrute som trafikanter skal benytte i syv måneder. Ruten gælder i begge retninger. Foto: Vejdirektoratet