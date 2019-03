Allergi og eksem: Sådan passer du på dit barns hud

• Sørg for, at produkterne ikke indeholder parfume

• Vask kun barnet, når det er nødvendigt. Vand og sæbe affedter huden og fremmer risikoen for eksem på grund af udtørring.

• Brug fugtighedscreme, hvis huden føles tør.

• Vælg produkter med allergimærket Den Blå Krans eller Asthma Allergy Nordic, så du ikke udsætter dit barns hud for stoffer, som er kendt for at have en særlig risiko for at give hudallergi.

• Hvis der kommer eksem i form af kløende rødme og skældannelse, er det vigtigt at gå til lægen og få udredning og behandling.

• Har dit barn eksem, er det en god idé at give korte, moderat varme brusebade. Undgå lange karbade for ikke at udtørre huden.

• Ved eksem er det også en god idé at bruge fugtighedscreme både morgen og aften – og umiddelbart efter huden er tør efter bad.

Kilde: Astma-Allergi Danmark