Se mini-dokumentar om elskrot: Sådan satte SDU-professor alt på ét bræt

En international dommer-jury har netop udpeget TV 2/Fyns serie om fynboernes håndtering af elektronikskrot til at være i international klasse.

Det er andet år i træk, der er roser til TV 2/Fyn i den internationale Circom-konkurrence for regionalt tv.

Serien, der blev vist i efteråret 2018, har fået hædrende omtale i kategorien News Report, der kræver, at tv-stationen forstår og inkluderer sine seere i aktuelle samfundsspørgsmål.

Med jævne ord betyder det, at TV 2/Fyn har vundet en andenplads i den internationale TV-konkurrence.

- Vi er meget stolte. Den borgerinddragende og konstruktive tilgang til journalistik er en linje, vi satser meget på og gerne vil have mere af. Som tv-station vil vi gerne være mere for fynboerne end blot passive formidlere af nyheder. Prisen viser, at der er andre end os, som mener, vi er på rette spor i den udvikling, siger Mads Boel, redaktionschef hos TV 2/Fyn.

Sammen med Syddansk Universitet, genbrugsstationerne i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Odense og Assens - og med hjælp fra de fynske tv-seere - lykkedes det at indsamle i alt 1.600 kasserede el-apparater, som fynboerne donerede i løbet af de to weekender, der var indsamling.

