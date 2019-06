Ny regering vil indføre minimumsnormeringer - sådan ser det ud i din kommune

Sent tirsdag aften kunne Danmarks kommende statsminister Mette Frederiksen (S) fortælle, at Socialdemokratiet sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten var blevet enige om en politisk aftale om en ny politisk retning for den kommende S-regering.

En del af den aftale indebærer, at der skal indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Altså må der kun være et fastsat antal børn per voksen i henholdsvis børnehaver og vuggestuer.

Finansieringen er endnu ikke forhandlet på plads, men planen er, at minimumsnormeringer i daginstitutioner skal være fuldt indfaset i 2025. Normeringerne har været et af SF's centrale valgløfter under valgkampen.

Hvad står i regeringsaftalen I aftalen mellem de fire partier (S, SF, R og Ø) står blandt andet, at de vil lave en ny børneplan for at forbedre forholdene for børn og personale i daginstitutioner. Planen indeholder at der: * Indføres lovbundne minimumsnormeringer der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020. * Sikres uddannelse af mere pædagogisk personale. * Som følge af, at der indføres minimumsnormeringer, ansættes mere pædagogisk personale udover den forøgelse, der følger af det demografiske træk. Se mere

Der er endnu ikke sat endelige tal på normeringerne, men SF har i valgkampen lænet sig op ad BUPL, Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, og deres bud på minimumsnormeringer.

BUPL anbefaler, at der maksimalt er tre børn per voksen i en vuggestue og maksimalt seks børn per voksen i en børnehave.

Kerteminde har færrest voksne per barn

I flere af de fynske kommuner er antallet af børn per voksen i dag væsentligt højere, end BUPL anbefaler.

Særligt udfordret er Kerteminde Kommune, der har flest børn per voksen i både vuggestuer og børnehaver. I kommunens vuggestuer er der gennemsnitligt 3,6 børn per voksen. I børnehaverne er tallet 7,2.

- Det er bestemt ikke godt nok. Der er sparet alt for meget, og det er et område, der skal løftes - også i vores egne budgetforhandlinger i kommunen, siger Jutta Lundqvist Nielsen (Ø), der er formand for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget i Kerteminde Kommune.

Derfor er hun også meget glad for, at den kommende regering vil tage fat på arbejdet med at få indført minimumsnormeringerne i de danske institutioner.

- Jeg synes, at det er utrolig positivt. Børn har krav på omsorg og nærhed, og med minimumsnormeringerne vil personalet kunne spotte de børn, der skal have en ekstra indsats. Men alle børn har krav på omsorg, og hvis vi vil have, at børn skal vokse op som trygge og velfungerende mennesker, er den tidlige indsats den allervigtigste, siger Jutta Lundqvist Nielsen.

Hun deler i samme ombæring roser ud til kommunens pædagoger, der ifølge hende yder en stor indsats, selv om de er under konstant pres.

- De gør et fantastisk stykke arbejde i institutionerne. Men det kan ikke blive ved, og de ved også godt selv, at der vil være nogle børn, som man ikke ser, siger Jutta Lundqvist Nielsen.

Kerteminde Kommunes økonomi er presset, og derfor håber udvalgsformanden, at der følger en pose penge med til det ekstra personale, der skal ansættes i de kommunale institutioner.

- Det er rigtig godt at stille krav til kommunerne. Men det er klart, at der skal følge midler med, og det går jeg klart ud fra, at der gør. Ellers kan vi ikke gøre det. Hvis vi skal indføre det uden midler, må vi jo spare på velfærden andre steder, siger Jutta Lundqvist Nielsen.