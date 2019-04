EU bestemmer: Sådan ser din indkøbskurv ud

Kiwifrugter, farverigt legetøj og shampoo.

Listen over almindelige varer, som er reguleret af EU er lang.

Økologi i EU Et produkt må mærkes som økologisk, hvis 95 procent af varen lever op til kravene om økologi. Ifølge EU bygger en økologisk produktion på: "en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og forvaltning af biologiske processer baseret på økologiske systemer, der anvender naturressourcer, der er interne i systemet". Det udelukker blandt andet sprøjtegift og kunstgødning, da de ikke er naturressourcer. Kilde: EU-Lovgivningen Se mere

Det fortæller Thomas Ellegaard Langholz, der er kontaktperson for EU-centret Europe Direct Odense, der svarer på spørgsmål om EU.

Et af områderne med EU-lovgivning er økologi.

- Man kan være sikker på, at det er et økologisk produkt, forklarer han, da TV 2/Fyn beder ham om at kigge nærmere på en bakke kiwifrugter med EU's økologimærke.

Og visheden for, at et økologisk produkt rent faktisk er økologisk glæder frisøren Stine Taheri, der kun køber økologisk.

Da TV 2/Fyn møder hende er indkøbskurven fyldt med ananas, vandmelon og bomuldsundertøj - alt sammen økologisk.

- Vores (EU's, red.) regler er skærpede i forhold til andre lande, forklarer hun, og tilføjer:

- Nu er vi jo medlem af EU, og så man stole på, at tingene er, som de skal være, lyder det fra frisøren.

De danske forbrugere kan blandt andet møde EU's økologimærke og sikkerhedsmærket "CE", når de køber ind. Foto: Europa Komissionen

Kontrol med legetøj og cremer

Det er ikke kun fødevarer, som EU har fokus på inden for forbrugerpolitik, forklarer Thomas Ellegaard Langholz. I supermarkedet er han faldet over et stykke legetøj.

Sikkerhedskrav til legetøj Legetøj solgt i EU skal leve op til seks sikkerhedskrav: fysiske og mekaniske egenskaber antændelighed kemiske egenskaber elektriske egenskaber hygiejne radioaktivitet Kilde: Miljøstyrelsen

- Der, hvor man kan se EU (-lovgivning, red.), er på CE-mærket. Det angiver, at legetøjet overholder seks forskellige krav, som stilles til legetøj til børn, forklarer han.

Ét af kravene beskriver blandt andet, at legetøj med batterier skal have et batteridæksel, der kræver værktøj for at blive fjernet. Det skal sikre, at børn ikke kommer til skade. Derudover er der krav til de kemikalier, der må bruges til legetøj.

Legetøj produceret udenfor EU skal leve op til de samme regler, som legetøj produceret i EU.

- Nu ved jeg ikke, hvor butikken her får sine varer fra, men de bør være CE-mærket og dermed sikre, fastslår Thomas Ellegaard Langholz.

Det er ikke kun børns sikkerhed, der har været genstand for EU's opmærksomhed. Også rynkecremer er underlagt EU-lovgivning.

Ifølge Thomas Ellegaard Langholz fokuserer EU foruden cremens indhold også på såkaldte "anprisninger" - altså de udtryk, som en virksomhed bruger om eksempelvis cremer.

- På pakken skriver producenten, at den (rynkecremen, red.) modvirker rynker. Det er en blødere formulering, end at man ikke får rynker, hvis man bruger cremen, forklarer han.

- Det kan være et spørgsmål om, at virksomheden holder sig inden for EU's rammer, tilføjer han.

Også shampoo er reguleret af EU. Det betyder, at kun nogle ingredienser er tilladt.