Sådan sikrer du dig mod at blive hacket

Det kan være svært at helgardere sig mod hackere. Derfor har TV 2/Fyn lavet seks gode råd til, hvordan man kan undgå at blive hacket.

TV 2/Fyn har i samarbejde med Dennis Ellebæk, der er etisk hacker lavet seks gode råd til, hvordan man undgår at blive hacket. En etisk hacker, er en hacker, der hjælper andre til at undgå at blive hacket. Dennis Ellebæk arbejder for Prueba Cybersecurity, hvor han hjælper virksomheder med it-sikkerhed ved at vise dem, hvordan han kan bryde ind i deres systemer.

1. Dæk dit kamera

Det bedste du kan gøre for ikke at blive filmet mod din vilje er at dække dit webcam til. Det kan eksempelvis gøres med en lille lap fra en post its eller ved at klistre mørk tape eller klistermærke over. På den måde undgår du at blive kigget på, hvis du bliver hacket.

2. Hold dig fra mails du ikke kender

Hvis du ikke kender afsenderen eller hvis en mail fra en ven ser "mistænkelig" ud, så lad være med at åbne den. Mange vira og malware, som giver hackere adgang til din computer, lukker vi selv ind, når vi godkender adgang for programmer eller trykker på mails og links.

3. Tag forholdsregler ved forskellige elektronik

Selvom du dækker dit webcam til, er der risiko for at din mobil eller iPad kan blive hacket. Begge kan, ligesom computeren både optage lyd og tage billeder, som kan blive misbrugt.

Derfor kan det være en god idé at skjule telefonens kamera eller holde den helt væk, hvis der er meget fortrolige samtaler eller intime situationer i nærheden.

4. Sikkerhedsprogram

Hav et godt sikkerhedssoftware, der kan beskytte din computer. Sikkerhedsprogrammet, til forskel fra et antivirus-program kigger på adfærden på computeren som et specifikt program. Det beskytter mod malware, og kan tage noget af det ondsindede software, som hackere prøver at få adgang til din computer og personlige oplysninger med. Derudover er det en god idé at opdatere dit sikkerhedssystem.

5. Tænk i sikkerhedskoder

Stærke adgangskoder er vigtige. Du skal undgå at bruge samme adgangskoder til flere adgange. Hvis man bruger samme kode, vil hackerne hurtigt kunne tilgå alt du har valgt den samme kode til. Din kode er stærkest, hvis koden indeholder store og små bogstaver, tegn og mindst er på 12 tegn i alt. Derfor kan en adgangssætning også være en hjælp, fordi en sætning er nemmere at huske. Eksempler på svage adgangskoder er ’sommer18’ Ifølge Dennis Ellebæk bruger alt for mange årstider i deres adgangskoder.

6. Tænk før du handler

Generelt er det en god idé at være opmærksom. Vær kritisk når du modtager noget mistænkeligt – er det en god ide? Normalt kommer der ikke noget til en, hvis ikke man har fået besked om det.

Hjemmesider, som ser helt legitime ud, kan også være hackernes indgang til din computer, så det er ikke altid, at man kan gardere sig 100 procent, men ved at følge overstående råd, er man meget tættere på at være sikker.

Hvis man opdager, at man er blevet hacket, skal man søge rådgivning og anmelde det til politiet.

