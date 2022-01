Bandeopgør: Sådan sikres akutmodtagelsen mod voldsmænd

Selvom det var et internt opgør mellem tre mænd, valgte politiet stadig at gøre brug af et særligt værktøj til at sikre FAM, der hedder skalsikring.

Den særlige skalsikring af FAM blev udviklet i samarbejde med Fyns Politi, OUH og Arbejdstilsynet.

Hvordan fungerer det?

Skalsikringen findes i to lag. Der er den ydre skal og den indre skal.

Skallerne fungere sådan, at man ved at trykke på en knap kan lukke og låse alle døre, skallen tilhøre. Så hvis man aktiverer den ydre skal, lukker det for alle døre ind og ud af FAM.

Hvis man aktiverer den indre skal, lukker og låses døre, så man kan isolere omkring venteværelserne i FAM.

- Når vi lukker dørene, kan vi koncentrere os om vores kerneopgave nemlig at passe patienterne. Så det giver os ro, men også sikkerhed, forklare Trine Peterson, arbejdsmiljøkoordinator.

Hvornår bruges det?

Skalsikringen kan aktiveres i to tilfælde.

Et scenarie kan være, hvis personalet kan se, at der foregår noget rundt om huset.

- Det kan være noget tumult eller optøjer på parkeringspladsen. Så har vi mulighed for at lave en ydre skal lukning, siger Trine Peterson.

Det kan også være, hvis politiet vurderer, at der er et øget trusselsbillede i byen. Så kan de aktivere den ydre skal.