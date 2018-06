Utrygge borgere fik svar på bekymringer: Sådan sikres psykisk syge kriminelle

Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart udvider til 84 pladser til psykisk syge kriminelle. Sygehusdirektør giver ingen garanti for, at rømninger stopper.

Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart udvider med 14 pladser. Det blev afdelingens nærmeste naboer og andre interesserede orienteret om torsdag aften.

Afdelingen vil således om godt tre uger huse døgnpladser til 84 psykisk syge kriminelle mod tidligere 70. Men i de seneste år har der været flere eksempler på, at indsatte er rømmet fra afdelingen.

Helt præcist stak otte patienter af i perioden mellem 2016 og 2017, og i 2018 har ti patienter indtil videre fundet vej ud af afdelingen.

Netop adgangen til friheden er der blevet gjort en del ved i forbindelse med opnormeringen af indsatte. Det fortalte oversygeplejerske Isabel Gindeberg, om inden mødet med borgerne:

- Vi har blandt andet skiftet nogle ruder ud og gårdhaven er blevet anderledes; der er en høj mur og desuden indbygget en del elektronisk sikkerhed, forklarer Isabel Gindeberg.

Port sparket op

I et af tilfældene var det via en port i gårdhaven, at en af de kriminelle patienter fandt vej ud af afdelingen. Her blev porten sparket op, men nu er porten blevet sikret med en dobbelt jernport.

Desuden er der opsat videoovervågning, hvor personalet har mulighed for at se det ydre nærområde omkring afdelingen.

Men det er ikke kun de fysiske rammer, der i fremtiden skal forøge sikkerheden og sørge for at holde de indsatte indenfor murene.

- Vi har også fået nogle nye procedurer for opbevaring af for eksempel værktøj, forklarer Isabel Gindeberg.

Det er ændringer, som er indført på alle afsnit.

Ubehageligt når der render kriminelle rundt

På borgermødet spurgte TV 2/Fyn Susanne Skov og Jette Aamand, der begge bor i nærheden af afdelingen, om de fik svar på deres bekymringer. Blandt andet har rømningerne givet utryghed, fortalte Susanne Skov.

- Ikke fordi vi har mærket specielt til det, men derfor synes vi alligevel, det er ubehageligt, når der render kriminelle rundt, som egentlig ikke skulle gøre det.

Utrygheden har Jette Aamand også mærket, når der har været rømninger:

- Ups, hvad er det lige der sker. Og så undrer man sig også over, hvordan det kan ske. Jeg synes det er ubehageligt, sagde Jette Aamand.

Ingen garantier fra direktøren

Sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen kan ikke love at fjerne utrygheden:

- Jeg kan ikke give nogen garantier, men jeg kan love, at vi arbejder benhårdt på, at sandsynligheden for at det sker, bliver reduceret.

- Men vi er som sygehus ikke stærkere end det svageste led i en bygning eller det svageste led blandt vores personale i forhold til procedurer. Men vi håber absolut ikke, at det sker igen, siger Charlotte Rosenkrantz Josefsen.

Hun påpeger, at Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart er et behandlingssted og ikke et fængsel, og derfor er det vigtigt, at personalet hele tiden kan balancere mellem behandling og sikkerhed.

Dørene til udvidelsen slås op - eller måske rettere lukkes - 1. juli.

