Sådan skal det gøres: Minister griber patterne på dyrskuet

TV 2/Fyn gav Lars Christian Lilleholt en udfordring på Det Fynske Dyrskue. Han udfordringen op, mens en sortbroget ko lagde yver til ministerens malkningsforsøg.

Et af temaerne på årets dyrskue er at land møder by. Så TV 2/Fyn satte Lars Christian Lilleholt stævne ved stald 22, efter han havde åbnet Det Fynske Dyrskue med en tale.

Jeg er da spændt på, om der overhovedet kommer noget ud. Lars Christian Lilleholt, Energi- forsynings og klimaminister

Udfordringen om at malke en ko sagde ministeren sagde ja til. Forsøget fandt sted efter den officielle frokost.

En spændt Energi-, forsynings- og klimaminister lagde jakken inden malkningsforsøget.

- Jeg er da spændt på, om der overhovedet kommer noget ud. Jeg vil da helst have en af de rolige køer, sagde han før forsøget.

To sortbrogede køer blev valgt ud som de mest ministeregnede. Den ene viste sig dog at være så urolig, at det blev koen ved siden af. Som repræsentant for landbrugspartiet Venstre lå der et vist forventningspres på ministeren.

- Han har jo mange vælgere op landet, men om de har lært ham at malke, det er jeg spændt på at se. Det kan godt være han bliver sat på prøve, siger Laurits Rasmussen, der kvægbrugskonsulent med ansvar for kvægudstillingen på dyrskuet.

Kødrand så på

Klokken 10 og klokken 12 hver dag er det muligt for interesserede gæster på pladsen at prøve kræfter med teknikken ud i malkning af køerne. Fredag blev det lidt af et tilløbsstykke, da ministeren greb patterne. En kødrand af mennesker så - til inklusive ministerens to døtre.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger er det for ministeren ukendt land at malke køer. Kun to gange før har Lars Christian Lilleholdt hevet en ko i yveret. Det skete dels til hans polterabend og senere igen sammen med Martin Lidegaard i forbindelse med optagelser til Langt fra Borgen med DR.

Udfaldet var imidlertid pauvert og ifølge ministeren selv decideret ringe.

- Det er jo ikke min spidskompetence. Men man skal vel som Venstreminister have et vist begreb om, hvordan det foregår i landbruget, sagde han.

Et hvidt plasticbord blev trukket hen for at gøre det ud for en malkeskammel. Ministeren greb patterne og efter lidt febrilsk fumlen, lykkedes det.

Tynde hvide stråler løb ned i den sorte malkespand.

Efter fem minutters tid stoppede forsøget og vi tog et kig ned i spanden. En lille deciliter mælk dækkede bunden af spanden. Så selvom begreberne malkeorganer og vedhæftninger ikke siger ham noget, så er Lars Christian Lilleholdt glad og lettet.

- Jeg er da rigtig godt tilfreds. Jeg havde slet ikke regnet med, det kunne lade sig gøre, siger en tilfreds minister.

Malkningsforsøget havde sågar været omdiskuteret til Folkemødet på Bornholm, hvorfra Lars Christian Lilleholdt kom direkte til dyrskuepladsen.

