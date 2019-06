Direktør: Sådan skal FilmFyn gå forrest i kampen mod sexkrænkelser

Film, som har en politik for at undgå mobning og krænkelser, skal stå forrest i køen til støtte fra FilmFyn.

Sådan lyder de nye støttevilkår, som FilmFyns direktør, Klaus Hansen, har indført.

- Det har været et spørgsmål omkring mobning og sexkrænkelser at få sat nogle politikker i gang, som kan forhindre mobning og sexkrænkelser. Det har været et spørgsmål omkring at få etableret arbejdsmiljøorganiseringer på produktionerne, og så er det et spørgsmål omkring børneattester, når børn medvirker på filmproduktioner, siger Klaus Hansen til TV 2/Fyn.

Producenter spørges om politik

De nye støttevilkår sker, som følge af at Klaus Hansen stod i spidsen for Producentforeningen, da #metoo-bølgen var på sit højeste.

Han mener dog ikke, at ansvaret for, at mobning og sexkrænkelser skal undgås, ligger hos FilmFyn.

- Det er ikke FilmFyn, der skal påtage sig et ansvar for at kontrollere, om der er en politik til at forebygge sexkrænkelser. Det har vi hverken ressourcer eller evner til at gøre, men vi kan gøre den lille ting, at vi kan spørge producenten, der søger, om den har en politik. Hvis den har, vinder den over den, der ikke har en politik, forklarer Klaus Hansen.

#metoo-bevægelsen startede i efteråret 2017, og lige siden er en lang række internationale skuespillere i filmbranchen blevet anklaget for sexkrænkelser.

Kulturordfører: Fornuftigt af filmbranchen

Kulturordfører Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti siger til TV 2/Fyn, at det er fornuftigt, at branchen selv finder ud af det, så Folketinget ikke skal lovgive om det.

- Det er dejligt, at FilmFyn går forrest. Filmbranchen har været lidt et klondike, fordi den er så fri, og derfor har der været uheldige situationer i indland og udland, siger Alex Ahrendtsen.

- Det er pengene, der bestemmer, og hvis producenterne ikke retter ind, får de ingen penge, så det vil få følgevirkninger i miljøet, og det er den rigtige måde at gribe det an på, fortsætter han.