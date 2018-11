Fem råd: Sådan sorterer du dit skrald på lossepladsen

- Nej, der skal du ikke ned, hr. Sådan lyder ordene fra genbrugsvejlederen Jan Ebersbach Henriksen på Villestofte Genbrugsstation.

19-årige Patrick Oliver Rasmussen er for første gang alene på genbrugspladen, hvor han skal sortere sit affald.

Jeg plejer bare at putte det i posen her, og så tager mine forældre sig af det Patrick Oliver Rasmussen

- Jeg plejer bare at putte det i posen her, og så tager mine forældre sig af det, fortæller han og viser en gennemsigtig pose fyldt med forskelligt affald.

Patrick ved godt, at han selv skal tage ansvar for sit affald, når han en dag skal flytte hjemmefra. Derfor forsøger han selv at give sit bud på, hvor skraldet skal placeres.

I samarbejde med genbrugsvejlederen Jan Ebersbach Henriksen udsprang fem råd til sortering af skrald, som Patrick Oliver Rasmussen stødte på på sin rundtur på pladsen.

Her er fem tips til sortering af skrald. Grafik: Line Sørine Kellner.

- De unge skal være bedre til at sortere deres affald. Vi oplever mange, der har problemer med det. Men det er ikke kun de unge, tilføjer genbrugsvejlederen.

Jeg var sikker på, at mine gamle fodboldsko skulle i hårdt plastik. Jeg vidste slet ikke, at det var en blanding af nylon, plastik og stof, som skal i småt brændbart, fordi det ikke kan genbruges, når det er et blandingsprodukt Patrick Oliver Rasmussen

Patrick Oliver Rasmussen havde problemer med sorteringen undervejs og fik af de fem nævnte kategorier én ud af fem rigtig.

- Overordnet gik det fint med Patrick, men det er vigtigt, at man spørger om hjælp, hvis man er i tvivl, siger Jan Ebersbach Henriksen.

Sortering af glas, batterier og dåser havde han helt styr på, men småt brændbart, var en af de nye kategorier, som kom bag på den19-årige gymnasieelev.

- Jeg var sikker på, at mine gamle fodboldsko skulle i hårdt plastik. Jeg vidste slet ikke, at det var en blanding af nylon, plastik og stof, som skal i småt brændbart, fordi det ikke kan genbruges, når det er et blandingsprodukt. Nu har jeg har lært mere om, hvor de forskellige ting skal hen, siger Patrick Oliver Rasmussen.

