Børnehus har knækket koden: Sådan undgår Albert influenza

- Først vand, så sæbe. Så skal der gnubbes rigtig godt, og så vand igen.

Seksårige Albert Steen Feldskou forklarer, hvordan han og de andre børn i Børnehuset Vandtårnet i Odense forsøger at undgår at blive smittet med virus i influenzasæsonen.

Læs også Influenzaepidemi truer: - Det stiger uge for uge

Sæben gnides godt ind mellem fingrene, mens vandet løber ud af zinkhåndvasken i børnehøjde.

- Når jeg kommer om morgenen, skal jeg vaske hænder, fortæller Albert Steen Feldskou.

Sådan holdes influenzaen nede

Flere hundrede fynboer er allerede blevet smittet med influenza, og antallet af smittede stiger uge for uge ifølge ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital, Svend Stenvang Pedersen.

Indtil videre ligner udviklingen af antal smittede sidste års influenzasæson, der blev kategoriseret som en egentlig epidemi.

Derfor har daglig leder i Børnehuset Vandtårnet Linda Østerlid taget sine forholdsregler for at forsvare sig mod influenzasmitten.

00:27 Daglig leder Linda Østerlid forklarer, hvilke tre tiltag Børnehuset Vandtårnet har gjort for at mindske antallet af influenzasmittede. Video: Alexander Aagaard Luk video

- Alle, både børn, forældre og pædagoger, vasker deres hænder, når de kommer og går. Sundhedsplejerskerne siger, at det kan nedbringe sygefraværet med 80 procent, forklarer hun, og noget tyder på, at det faktisk har virket.

- Sidste år kørte sygdommen bare i ring i tre måneder. Vi kan se, at der ikke har været så meget sygdom i år. Der har stadig været sygdom, men ikke så meget, fortæller Linda Østerlid.

Børn vasker hænder

Foruden "vand, sæbe og vand igen" har børnehuset også været flittig med desinfektionssprit og har fået sat rengøringen af legetøjet i system.

- Vi forsøger at gøre det sjovt. Ude ved håndvasken har vi nogle forskellige sange, der handler om at vaske hænder. Jeg har lige været nede at se 15 børn, der står lige så pænt på rad og række og venter på at vaske hænder, fortæller Linda Østerlid.

- Nogle gange leger vi med mudder, og så skal det vaskes af i megalang tid, fortæller Albert Steen Feldskou.

Influenzasæsonen varer ofte i seks til syv uger og falder typisk mellem december og marts. Hvis der er tale om en epidemi, fordobles antallet af smittede fra uge til uge. Det er derfor endnu for tidligt at tale om en epidemi i 2019.