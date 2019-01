Bro spærret: Sådan undgår du at holde i kø

Vejdirektoratet opfordrer trafikanterne til i højere grad at benytte tilslutningsanlæg 58A ved Aulby på Vestfyn.

Dermed kan de forhåbentlig undgå at sidde i kø, mens Den Gamle Lillebæltsbro de næste mange måneder er spærret for at blive renoveret.

Mens Den Gamle Lillebæltsbro er spærret må al biltrafikken mellem Fyn og Jylland ud på motorvejen og over Den Nye Lillebæltsbro.

Kø i myldretiden

Den øgede trafik på Den Nye Lillebæltsbro skabte under sidste års spærring af Den Gamle Lillebæltsbro et øget pres på tilslutningsanlæg 58B Middelfart i retning fra Jylland mod Fyn.

Det medførte, at mange bilister oplevede at sidde fast i køen på vej mod Fyn i myldretiden mellem klokken 7.30 og 8.30.

Derfor opfordrer Vejdirektoratet nu trafikanterne til at benytte sig af tilslutningsanlægget 58A Middelfart Ø ved Aulbyvej lidt længere mod øst, når man skal af motorvejen.

- Vores formål med kampagneskiltene er ganske enkelt at hjælpe trafikanterne til at overveje at træffe et andet valg, når de skal af motorvejen for at komme ind til Middelfart. Presset på 58B bliver stort i myldretiden om morgenen, når Den Gamle Lillebæltsbro bliver spærret, og man kan derfor med fordel vælge at køre af motorvejen lidt længere mod øst ved 58A. På den måde får vi fordelt trafikken mere ligeligt, og alle kommer nemmere og sikrere frem, siger projektleder for renoveringen af Den Gamle Lillebæltsbro, Janie Winther Ipsen.

Kør uden for myldretiden

Vejdirektoratet opsætter kampagneskilte ved rampen i 58B og på Jyllandsvej for at vejlede bilisterne.

- Vi opfordrer i øvrigt også trafikanterne til at køre uden for morgenmyldretiden, hvis det er muligt. Og i eftermiddagsmyldretiden kan man også benytte tilslutningsanlæg 58A for at undgå køen på Jyllandsvej i Middelfart.

Fællesstien over Den Gamle Lillebæltsbro forbliver som udgangspunkt åben i hele spærringsperioden, sådan så fodgængere, cyklister og knallert 45 kan passere.

Der kan dog forekomme enkelte tidspunkter, hvor også fællesstien bliver spærret kortvarigt af hensyn til arbejdet på broen.

Bridgewakling bliver heller ikke påvirket.

Vejdirektoratet opfordrer nu trafikanterne til at benytte sig af tilslutningsanlægget 58A Middelfart Ø ved Aulbyvej lidt længere mod øst, når man skal af motorvejen. Foto: Vejdirektoratet

Fakta For erhvervslivet med langsomtkørende køretøjer er det fortsat muligt at blive eskorteret over Den Nye Lillebæltsbro hver dag. De faste eskorteringstider er følgende: Fra Fyn til Jylland: Mødetid på pendlerpladsen ved Jyllandsvej, 5500 Middelfart klokken 03.50 og klokken 20.20.

Fra Jylland til Fyn: Mødetid på Vesterballevej, 7000 Fredericia klokken 04.00 og kl. 20.30. Den første eskortering vil være om morgenen den 30. januar 2019. Bestilling af eskortering kan kun ske via: https://booking.arkil.dk/ Følg trafikudviklingen: Ligesom sidste år kan man som trafikant følge med i trafikafviklingen, både på Den Gamle Lillebæltsbro og Den Nye Lillebæltsbro, ved at downloade Vejdirektoratets trafikinformations-app på sin smartphone og følge projektet. Læs mere om Vejdirektoratets apps her. Læs mere om renoveringsprojektet generelt på projektets hjemmeside: www.vd.dk/glil

