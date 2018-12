Det er ikke for sent: Sådan undgår du indbrud i julen

Hundredvis af hjem bliver i disse dage raseret af indbrudstyve, som er på jagt efter dyre julegaver, der ligger under sengen eller juletræet.

Alene på Fyn var der 742 indbrud i juledagene i 2017. Derfor er det en god idé at gøre en indsats for at sikre dit hjem, inden du tager ud til familien for at fejre jul - eller hvis du holder jul under sydens sol.

Læs også Juleindbrud: Her begik tyvene indbrud sidste år

Indbrudstyvene er udmærket klar over, at mange boliger står tomme en eller flere dage i løbet af julen, og de forventer at kunne begå indbrud uden at blive forstyrret.

Derfor er der især på juleaften én ting, der er vigtig at huske, inden man kører hjemmefra juleaften.

- Man skal få det til at se ud, som om der er nogen hjemme. Det kan gøres på mange måder, blandt andet ved at få naboen til at sætte sin bil i garagen eller lade lyset være tændt, siger vagtchef Milan Holck Nielsen fra Fyns Politi til TV 2/Fyn juleaften.

Fyns Politi giver dig nogle gode, enkle råd, så du kan mindske risikoen for, at dit hjem har været rodet igennem af ubudne gæster, når du kommer hjem.

Syv gode råd fra Fyns Politi

Døre og vinduer skal være forsvarligt lukkede og låste.

Fjern dine værdifulde ting, så de ikke kan ses udefra.

Lås dit værktøj og dine haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge det til indbrud.

Hvis du kan nå det inden juleaften, så opsæt bevægelsescensorer, der tænder lys uden for dit hjem, når nogen nærmer sig.

Tænd lyset i et par værelser, og brug automatiske tænd-sluk-ure.

Lad være med at lave et facebookopslag, der fortæller, at du er bortrejst i julen eller holder jul hos familien i Jylland.

Lav aftaler med dine naboer om at benytte carport, skraldespand og så videre, så det ligner, at der er nogen hjemme.

Tidligere på måneden satte Fyns Politi ekstra fokus på at undgå indbrud. Politiet skrev en julesang, så man kan synge indbrudstyvene væk.

TV 2/Fyn fik koret Fællesklang Odense til at synge politiets julesang. Se videoen herunder:

01:10 Fællesklang Odense synger "Syng tyven væk", der er skrevet af Fyns Politi. Luk video

Sangtekst Syng tyven væk (Melodi: ”Højt fra træets grønne top”) Komponist E. Horneman Tekst: Fyns Politi Når du rejser fra dit hjem Syn’s vi du skal huske Tyven han kan være slem Elsker højt at luske Derfor synes vi, du bør Sikre hjemmet før du kør Råd vi gi’r dig gerne Her er sagens kerne Tænd og sluk ur, tegn på liv kan vi anbefale vasketøj hængt på stativ midt i et lokale Yndlingsting skal gemmes væk Husk, at tyven han er fræk Kigger alle vegne Dermed kan du regne Nabohjælp er godt fordi Tyven han bliver bange Han vil krybe helt i hi Hvis I nu er mange Der et vågent øje har Naboer vær juleklar Gør det til en ære Nabohjælp at være

Hvis du kommer hjem fra jul og finder ud af, at der har været indbrud, skal du anmelde det til politiet og undersøge, hvad du har fået stjålet. Derudover skal du anmelde skaden hurtigst muligt til dit forsikringsselskab.