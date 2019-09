De unges egne råd: Sådan undgår du plastik i hverdagen

Vi omgiver os med plastik, og det kan ofte være svært at se sig ud af, hvordan man kan blive bedre til at håndtere plastik i hverdagen. Bemærk spurgte en række unge på ungdommens folkemøde i starten af september, hvilke råd de unge havde til at undgå plastik i hverdagen.

Her kan du læse de bedste råd:

1. Tag din egen termokop med, hvis du køber kaffe fra en kaffebar På den måde kan du nyde din kaffe med god plastiksamvittighed



2. Tænk over, om du vil bruge sugerør, hvis du gerne vil, så brug nogen, der kan bruges igen Man kan få sugerør af både pap og metal, der snildt kan erstatte de gammeldags plastiksugerør



3. Drop plastikposen, når du handler! Det er unødvendigt at bruge penge på en plastikpose. Tag et gratis og genanvendeligt indkøbsnet i lommen i stedet!



4. Drop engangsemballagen hjemme i køkkenet Invester i nogle gode og holdbare bøtter til madrester istedet for at putte det i plastikposer.



5. Smid det i lommen - ikke på gaden! Hvis du har et stykke affald i hånden, og der ikke lige er en skraldespand i nærheden, så stop det i lommen, til du finder en. Det er bare bedre!



Men der er selvfølgeligt meget mere man kan gøre, hvis man vil blive bedre til håndtere sit plastikforbrug i hverdagen. Her er nogle andre gode råd til, hvordan du kan blive bedre til at håndtere dit plastikforbrug i hverdagen

(Kilde: Groenforskel.dk):