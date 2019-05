Sådan vil Rina forhindre ballade under Paludans Vollsmose-besøg

Når Stram Kurs' partileder, Rasmus Paludan, for anden dag i træk forsøger at besøge Bøgetorvet i Vollsmose, vil Rina Krøyer og flere andre beboere i bydelen stå hånd i hånd og modtage ham med ryggen vendt til ham.

På den måde vil de sikre, at Rasmus Paludan og uromagere fra Vollsmose ikke får lov til at lave ballade.

00:15 Hånd i hånd stod flere beboere fra Vollsmose klar til at modtage Rasmus Paludan med ryggen vendt mod partilederen. Det samme vil ske fredag aften, når Stram Kurs igen lægger vejen forbi bydelen. Video: Masoud Jafari Pouia Luk video

- Det er jo hans demokratiske ret at komme her. De vil jo bare have, at vi leverer hele showet igen i dag, og det er så det, vi arbejder rigtig hårdt på. Vi prøver at få styr på de unge mennesker, der lader sig påvirke af ham. Vi er altså klogere end ham, siger Rina Krøyer til TV 2/Fyn.

Tilspidsede uroligheder

Sent torsdag blev beboerne i Vollsmose informeret om, at Rasmus Paludan var på vej til Bøgetorvet med partiets fynske kandidat, Martin Christensen.

Ifølge Rina Krøyer nåede fredsdemonstranterne at blive klar til torsdagens besøg, men urolighederne spidsede alligevel til omkring Rasmus Paludans ankomsttidspunkt - faktisk så meget, at politiet vurderede, at det var for farligt at lade partilederen træde ud af bilen.

- Der kommer desværre én, der reagerer anderledes, og sådan er det jo lige meget, hvor man bor henne. Desværre pådrog han sig meget opmærksomhed, erkender Rina Krøyer.

Afvist tre gange

I stedet fik Rasmus Paludan mulighed for at føre valgkamp ved Hindehøjen. Fredag aften forsøger han sig igen at begive sig mod Bøgetorvet efter et besøg på Flakhaven klokken 18.

Når han efter planen klokken 19 ankommer til Bøgetorvet, er Rina Krøyer klar.

- Der var rigtig mange i går, der var skideirriterede over de få, der ødelægger det for de mange. Der er mange, der har spurgt mig: "Hvad kan vi gøre for at hjælpe?". Vi er mange, der vil gøre alt, hvad vi kan for at dæmpe gemytterne, siger Rina Krøyer.

Fyns Politi har tre gange i år nægtet at lade Rasmus Paludan demontrere på Bøgetorvet af frygt for unødvendige uroligheder.

00:15 Rina Krøyer forsøger at mobilisere en kæde af mennesker, der skal forhinde, at der opstår ballade under Paludans Vollsmose-besøg fredag aften. Video: Masoud Jafari Pouia Luk video