Fortidens skjalde festede: Sådan ville Ed Sheeran starte en fest i middelalderen

I weekenden var Odense hjemsted for trubadurer fra nutiden - og fra fortiden.

I Tusindårsskoven spillede den britiske hitkonge Ed Sheeran nemlig for over 80.000 fans, mens fortidens turbadurer havde indtaget de lidt mere ydmyge rammer i Jernalderlandsbyen, da der blev holdt Skjaldefestival.

Og der er klare tråde fra fortidens folkemusik til moderne musik.

Når folk rejste rundt omkring i Europa tilbage i tiden, var musikken en af måderne at kommunikere på, fordi de ikke kunne sproget Lars Jermiin, gæst på Skjaldefestivalen

- Folkemusikken, som vi kender den i dag, trækker selvfølgelig masser af tråde tilbage til den musik, som man spillede i middelalderen og i renæssancen, forklarer Mads Møller Jensen, som er næstformand for Jernalderlandsbyen Odins Odense.

Mads Møller Jensen har et klart bud på, hvorfor folkemusikken stadig lever i 2019 og bliver brugt af nutidens musikere.

- Jeg tror, at folk har en higen efter at søge tilbage til deres rødder. Det er måske også derfor, at tv-serier som Vikings vinder kæmpestort indpas. Man har en eller anden passion for, hvor er det, vi kommer fra, og derfor tror jeg, at folkemusikken vinder frem, siger han.

Der var mulighed for at høre alle mulige slags instrumenter og musik til Skjaldefestivalen i Odense. Foto: Ken Petersen

Musik som sprog

Lars Jermiin havde taget sin familie med til Skjaldefestivalen.

- Jeg er nysgerrig for at se, hvordan folk levede for 1.000 år siden. Jeg har selv spillet folkemusik i Australien, siger han og uddyber:

- Skjaldemusikken er meget spændende. Når folk rejste rundt omkring i Europa tilbage i tiden, var musikken en af måderne at kommunikere på, fordi de ikke kunne sproget.

Et træinstrument med seks strenge hedder en lyre. Foto: Ken Petersen

Fyr lyren af

Under festivalen kunne folk se og høre mere til de mange instrumenter, som er blevet brugt igennem tiden.

Mads Møller Jensen havde helt styr på sin lyre, som er et harpelignede instrument med flere hundrede år på bagen.

- Hvis man skulle starte en fest tilbage i middelalderen, muligvis som Ed Sheeran ville have gjort, ville man nok ikke have spillet en rolig sang som Drømte mig en drøm i nat. Det har været en sang, som man spillede for fruen, hvis man virkelig skulle imponere hende.

- Men hvis man skulle spille musik for de kække herrer, havde der selvfølgelig været lidt mere gang i den, fortæller Mads Møller Jensen og giver den gas på sin lyre - og topper den med en bjælde på sit venstre ben.

Hvad er en skjald? En skjald var en digter og trubadur i vikingetiden og nordisk middelalder, som regel knyttet til en stormand for at digte om ham og hans bedrifter.

Fortiden er vigtig for vores fremtid

Skjaldefestivalen er blevet til af den simple årsag. Nemlig at hylde fortiden.

- Uden en viden om vores fortid, så har vi simpelthen ikke en fremtid. Vi skal altid huske vores fortid, fortæller han.

Og den husker man måske bedst gennem musikken?

- Personligt ja, griner han.

- Men hvis du spørger min gamle historielærer, vil han nok sige noget andet.

