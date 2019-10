Fynsk hjælp på vej til Det Indiske Ocean: Sårbare kæmpeskildpadder skal bevares

Den 60-årige Aldabra-skildpadde George ligger og boltrer sig i skildpaddeanlæggets lille vandhul i Odense Zoo.

Han er langt væk fra sin oprindelige hjemstavn, der findes på den isolerede og øde Aldabra-atol i Det Indiske Ocean. Men nu vil Odense Zoo koble George og de 16 andre Aldabra-skildpadder i Odense Zoo tættere sammen med de godt 100.000 Aldabra-skildpadder, der lever i Det Indiske Ocean.

Odense Zoo er nemlig gået sammen med organisationen Seychelles Island Foundation i Seychellerne, der kæmper for at bevare de mange dyrearter, der findes på øerne omkring Seychellerne.

- Aldabra-skildpadderne betyder meget for os, fordi vi har lagt mange ressourcer i vores Aldabra-anlæg. Vi vil rigtig gerne bevare dem og have dem til at yngle. Derfor synes vi, at det er enormt vigtigt, at vi får en direkte kobling her fra vores hus og direkte ned til Aldabra, siger Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo.

Odense Zoo har doneret 45.000 kroner til de vilde Aldabra-skildpadder.

Odense Zoo støtter Seychelles Island Foundation med 45.000 kroner, der blandt andet skal gå til at udstyre de vilde Aldabra-skildpadder med mikrochips. De skal hjælpe med at følge den sårbare arts færd gennem hele deres lange liv.

Bjarne Klausen påpeger, at det ikke er en engangsdonation, men at de har tænkt sig at bidrage yderligere til projektet fremover.

- Vi bidrager til værdifuld forskning og bevarelse, og organisationen vender tilbage med fortællinger fra Aldabra, som vi kan fortælle videre til vores gæster, siger Bjarne Klausen.

De godt 100.000 Aldabra-skildpadder lever stort set alle på Aldabra-atollen, der er en gruppe koraløer i republikken Seychellerne i Det Indiske Ocean. Da de alle lever samme sted, er de særligt sårbare, understreger Bjarne Klausen:

- Når man mærker skildpadderne med mikrochips, kan man meget bedre følge deres populationsdynamikker, hvor de bevæger sig hen og hvor gamle de bliver.

Odense Zoo vil løbende formidle viden videre om projektet i deres eget Aldabra-anlæg, så gæsterne kan følge med i de store skildpadders liv udenfor Zoo.