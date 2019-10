Venstre i Odense: Sælg Fjernvarme Fyn til forbrugerne

- Venstre vil foreslå, vi afsøger muligheden for at sælge Fjernvarme Fyn til borgernes forbrugerejede selskab Energi Fyn.

Det siger Venstres politiske ordfører, Christoffer Lilleholt, i sin budgettale i Odense Byråd.

Byrådet er samlet onsdag eftermiddag for at førstebehandle budgettet.

- Der er behov for større investeringer i vores fælles velfærdsinstitutioner. I daginstitutioner, skoler, bosteder, fritidsfaciliteter og infrastruktur. Derfor skal vi tænke ud af boksen. Over en tiårig periode vil vi bruge pengene på vores rammer for velfærden og hverdagslivet. Vi tror ydermere, det vil bidrage positivt til den grønne omstilling og bedste betingelse for, at vi kan holde priserne i ro, siger Christoffer Lilleholt.

Prisen ukendt

Fjernvarme Fyn er ejet af Odense og Nordfyns Kommune. Virksomheden ejer de største kraftvarmeværker på Fyn, har knap 300 ansatte og er en af Europas største varmeforsyninger.

Det er uvist, hvor meget salget af Fjernvarmen Fyn kan indbringe, men der kan være tale om et milliardbeløb.

- Vi kender ikke prisen på Fjernvarme Fyn. Det er jo det, der skal undersøges. Også om der et et ønske om at overtage. Det vil vi gerne have afprøvet, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind til TV 2/Fyn.

- Det er bestemt ikke småpenge, som vi mener skal bruges til vores fælles rammer for velfærd og infrastruktur. Men det handler også om, at vi tror andre bedre kan løfte udfordringen om at omstille til bæredygtig produktion.

Venstre lægger stor vægt på, at salget sker til et forbrugerejet selskab. Og peger derfor på Energi Fyn som en mulig køber. Energi Fyn ejes og styres af selskabets 200.000 andelshavere. Det vil sige, at det i sidste ende er forbrugerne, der beslutter, hvordan andelsskabet skal fungere og udvikle sig.