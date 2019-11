Bankospillene i Nørre Broby fungerer som pengegenerator for det lokale idrætsliv, og det skal ses som et eksempel på lokal viljestyrke.

Ifølge Gunnar Lind Haase Svendsen, der er professor ved SDU’s Center for Landdistriktsforskning, ser man lignende initiativer flere steder i landet.

Gunnar Lind Haase Svendsen er professor ved SDU's Center for landdistriktsforskning. Privatfoto.

- I visse yderområder er man nået til den konklusion, at man selv må tage initiativerne. Det er ud fra en forståelse af, at man ikke kan forvente en 100 procent ensartet behandling fra velfærdssamfundet, og så må man selv gøre noget i stedet.

I nogle mindre byer har kommunen afskaffet vedligeholdelse af grønne områder, og i stedet træder frivillige til. For eksempel i Tønder Kommune, hvor kommunen yder hjælp til selvhjælp. Kommunen sørger for plæneklipperen, men det er de lokale frivillige, der slår græsset på fodboldbanen. Det er et eksempel på, at den lokale frivillighed gør en forskel.

Blandt bankospillerne er der også en generel tilfredshed med, at deres penge går til idrætten i området.

Bankospilleren Kim fra Odense ser det som et vigtigt initiativ.

- Jeg synes, det er fedt, de støtter lokalsamfundet. Sporten og de frivillige i det hele taget. Det er den vej, vi skal. Ydersamfundene har ikke de store virksomheder og organisationer, som kan give den støtte, som de store byer får. Derfor er det vigtigt, at vi som medmennesker hjælper så meget, vi kan, siger Kim.

Udover at være formand for støtteforeningen, sidder Bo Petersen i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune for Venstre.

- Det er jo et stort og uundværligt tilskud, vi giver fra foreningen. Når jeg sidder med min politikerkasket på, trækker vi dem jo i tilskud en gang imellem. Og så er det jo rart, at der er nogle andre, der kan bidrage til festen, siger Bo Petersen.

Han mener, det er vigtigt i et lokalsamfund, at man selv er med til at skabe liv.

- Jeg tænker, at det er sådan, man gør i de små samfund som vores. Hvor det er sådan, at folk godt ved, at man selv skal skabe den aktivitet, der er, og selv skrabe pengene sammen, siger han.

Søndag aften er ved at nå sin afslutning i Nørre Broby Hallen.

- Det var tre ænder, erklærer en ældre mand tilfreds efter at have haft pladen fuld.

Dem kan han tage med sig hjem, når han forlader hallen.

Næste søndag vinder han måske noget andet.

Og bidrager til idrætslivet i Nørre Broby.