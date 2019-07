Særligt én ændring skaffer fynsk museum langt flere besøgende

Selv om Museum Vestfyn kun har haft 14.774 besøgende i 2018, har det tiltrukket 41,7 procent flere besøgende i 2018 end året før.

Det gør museet til den fynske turistattraktion, som procentvis har tiltrukket flest besøgende end året før. Det viser en optælling fra VisitDenmark.

- Det er steget ganske betragteligt, siger museumschef Johan Møhlenfeldt til TV 2/Fyn.

Gå rundt på egen hånd

Årsagen er, at museet har givet lov til, at folk kan gå rundt på egen hånd - i modsætning til tidligere, hvor de besøgende kun kunne komme med på en rundvisning, der skulle bookes flere dage i forvejen.

- Det er et meget stort krav at stille sine medmennesker, at man flere dage i forvejen skal regne ud, at man gerne vil besøge noget. Vi er rigtig glade for det, og vi er også glade for, at publikum har taget godt imod det, så vores besøgstal er steget så meget, siger Johan Møhlenfeldt.

På Museum Vestfyn kan du blandt andet se, hvordan man i gamle dage fabrikerede sølv.

Sølvsamling og privat bolig

På udstillingen Ernst går man rundt i de gamle produktionslokaler for Assens’ gamle sølvvarefabrik. Sølvfabrikanten Frederik Ernst har lagt navn til udstillingen, som også rummer hans private bolig og sølvsamling.

Johan Møhlenfeldt håber, at endnu flere turister vil lægge vejen forbi museet, især hvis det kan blive bedre tilgængeligt for handicappede og gangbesværede.

- Der er et kæmpe potentiale for flere besøgende, og for at flere mennesker kan få oplevelsen, det er at forstå, hvordan en provinsby var skruet sammen i den første halvdel af det 20. århundrede, siger Johan Møhlenfeldt.

Det koster 60 kroner at besøge Museum Vestfyn.

Odense Zoo er den fynske turistattraktion med flest besøgende. 363.612 mennesker var inde at se dyrene i 2018 - altså 25 gange så mange besøgende som Museum Vestfyn.