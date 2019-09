Særligt lokkemiddel fik Christian i uddannelse efter ti år som ufaglært

31-årige Christian Probst er i gang med en af sine sidste skoleopgaver inden svendeprøven til marts.

Når svendeprøven er overstået, kan han kalde sig udlært tømrer.

- Det er dejligt. Det er en lettelse for mit hjerte. Min familie er også lettet på mine vegne, siger Christian Probst.

Vejen til uddannelse var nemlig lang for ham. Inden tømreruddannelsen arbejdede Christian Probst ufaglært i ti år.

- Jeg var frustreret over, at jeg ikke havde en uddannelse. Det var træls at svare ufaglært, når folk spurgte, hvad jeg lavede. Lønnen var jo heller ikke god, forklarer Christian Probst.

Men så en dag hørte han om noget, der hed snusepraktik.

- Jeg så det på en annonce på vores dør. Der stod, at man kunne få hjælp til at komme i uddannelse, så man kunne komme videre med sit arbejdsliv, siger Christian Probst.

Han kom i snusepraktik hos tømrerfirmaet Guldfeldt, og der gik ikke lang tid, før han blev tilbudt en lærerplads.

Forening bag indsats

Byg til Vækst Byg til Vækst er en forening ejet af de 10 fynske kommuner

Bestyrelsen består af repræsentanter fra den fynske anlægs- og byggebranche. Det er altid Dansk Byggeri og 3F Bygningsarbejderne, der har formandskabet.

Kommunerne finansierer foreningen med godt to millioner kroner om året. Dertil modtager foreningen godt en million kroner i form af øremærkede midler til konkrete beskæftigelsesprojekter. Blandt andet et beskæftigelsesprojekt i Vollsmose.

Det er foreningen Byg til Vækst, der står bag konceptet snusepraktik. Byg til Vækst arbejder for at lokke ledige ind i byggebranchen.

- Vi faciliterer kontakten mellem de ledige og virksomhederme. Det er en meget bred skare, vi sender i snusepraktik. Det er ikke bare ufaglærte, men folk med alle slags baggrunde og uddannelser, siger sekretariatschef Susanne Toftager.

Byg til Vækst har snusepraktikanter over hele Fyn. På motorvejen, ved Letbanen, Jessens Mole i Svendborg og mange flere steder.

Foreningen har desuden lige landet en samarbejdsaftale med Nyt OUH, hvor de får et kontor på byggepladsen. Herfra vil de formidle snusepraktikker på byggepladsen.

Rekordlav ledighed

Og der er altså behov for at lokke arbejdskraft ind i byggebranchen.

Den fynske ledighed inden for byggefagene er faldet med 18 procent siden sidste år. De seneste ledighedstal viser, at ledigheden inden for byggefagene nu er blot to procent.

- Det er virkelig svært at få kvalificeret arbejdskraft. Så vi skal have nogle folk ind, der gerne vil. Det er vigtigt, vi får uddannet nye håndværkere, ellers kommer vi til at mangle, siger Stig Dalsgaard, der er entrepriseleder hos Guldfeldt.

I alt fik Byg Til Vækst 215 ledige ud i snusepraktik sidste år. 96 fik enten job eller kom i uddannelse efterfølgende.

- Vi er fuldstændig overvældede over, hvor populært det er blandt entreprenører og bygherrer at lave aftaler med Byg til Vækst, siger Sussanne Toftager.

36 job hos letbanen

Et af de fynske byggeprojekter, der har nydt godt af snusepraktikkerne, er Odense Letbane. De har haft 72 ledige i snusepraktik, hvoraf 36 er kommet i job.

- Det er bare super, at den her aftale har kunnet være med til at løfte det samfundsansvar, som jeg mener, vi har som selskab, siger Mogens Hagelskær, der er direktør for Odense Letbane.

Og snusepraktik er altså ikke kun for dem, der gerne vil uddanne sig til en anden branche. Man kan også sagtens gå direkte fra snusepraktik til fast job.

- Lige nu er der faktisk mulighed for at komme ind som ufaglært og blive håndmand eller pladsmand. Man kan faktisk relativt nemt komme ind og få et job. Og så kan man jo senere hen se, om man gerne vil tage en uddannelse inden for branchen, siger Susanne Toftager.

For Christian Probst gav snusepraktikken uddannelse. Og han er klar til arbejdsmarkedet, så snart han har bestået svendeprøven.

- Der er så mange ting, jeg gerne vil prøve. Jeg vil gerne bygge almindelige huse. Jeg vil også gerne prøve kræfter med moderne byggerier. Alt, lyder det fra tømrerlærlingen.