Nu er sæsonen for birkepollen gået i gang

Alligevel er de første pollen røget i fælden. Derfor er det nærliggende at tro, at de første danske birke viser tegn på forårsfornemmelser, men så enkelt er det ikke.

- Det er svært at sige, om det er dansk eller udenlandsk pollen. Det kan også sagtens være en blanding. For eksempel er der godt gang i birkepollen i Tyskland, men det er ikke unormalt, at vi ser de første danske birkepollen på den her tid af foråret, fortæller Mathilde Kloster.

Tidligere på ugen var der også en stor birkepollensky over Benelux, der også kan have fundet vej til Danmark.

Sådan kommer du godt igennem birkepollensæsonen

Når først pollentallene topper, er der mange allergikere, der vil føle sig hårdt ramt.

Derfor er der sikkert mange, som håber på et koldt og vådt forår. I så fald vil det tage toppen af den værste mængde pollen. Derimod vil lunt og solrigt vejr under blomstringen få pollentallene til at eksplodere.

Uanset hvordan vejret udarter sig, har Astma-Allergi Danmark en række gode anbefalinger til at mindske generne i hverdagen.