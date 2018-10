Skade: Sæsonfinale hænger i en tynd tråd for Viktor Axelsen

Fynske Viktor Axelsen kommer næppe til at spille flere turneringer i 2018. I så fald misser Danmarks største badmintonstjerne muligheden for at forsvare sin titel i sæsonfinalen, der spilles fra 12. til 16. december.

Mandag meddelte han i en opdatering på Instagram, at han på grund af ankelproblemer først regner med at være klar til at træne og konkurrere på 100 procent inden for seks til ni uger.

Antager man, at pausen kommer til at strække sig i præcis seks uger, er Axelsen klar 2. december, men selv i det tilfælde er det urealistisk, at han bliver blandt de otte bedste på listen, der kvalificerer sig til turneringen.

På listen "Race to Guangzhou" ligger han nemlig blot nummer 11, og uden udsigt til at spille turneringer i de kommende uger, er hans deltagelse meget usandsynlig.

- Selv om han spillede turneringer nu, ville han næppe kunne nå at kvalificere sig, som kvalifikationen er skruet sammen, konstaterer hans far og manager, Henrik Axelsen.

- Lige nu satser vi meget på, at Viktor når at blive klar til at spille med i nogle ligaer i Kina og Indien, hvor vi har lavet nogle store aftaler. De begynder i Indien 25. december, fortæller Henrik Axelsen.

Viktor Axelsen tabte i den forgangne uge allerede i anden runde i Denmark Open til landsmanden Anders Antonsen.

Mandag meldte han så afbud til denne uges French Open med henvisning til sin skade i højre ankel. Efter to måneder med ankelproblemer vil han give anklen ro.

- Selv om jeg har været i stand til at træne de fleste dage, har det ikke været optimalt, og det har været ekstremt frustrerende, at jeg ikke har kunnet træne i det omfang, jeg ønskede, skrev Viktor Axelsen på Instagram.

Hans far ønsker dog ikke at være definitiv, når det kommer til at kalde sæsonen for slut.

- Som det ser ud lige nu, bliver det svært. Men måske bliver foden klar hurtigere end forventet, og så kører vi bare på. Lige nu tager Viktor en dag ad gangen, siger Henrik Axelsen.

Læs også OB's debutmålmand: Sjovt da 7.000 Brøndby-folk buhede af mig

Læs også Odense bliver kørt over med målorgie