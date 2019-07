Sag blev fejlagtigt henlagt - nu er seks personer sigtet for dronetyveri

I maj 2018 fik Kim Nannestad stjålet seks droner fra sin butik RC Kongen i Søndersø.

Trods tydelig overvågningsbilleder blev sagen henlagt af Fyns Politi. Da det kom frem i medierne, blev sagen genoptaget.

Mere end et år efter tyveriet er seks personer blevet sigtet i forbindelse med tyveriet. Det bekræfter Fyns Politi, der har kendt til gerningsmændene længe.

- Det har vi gjort temmelig længe. Kort efter vi fik anmeldelsen, havde vi identificeret dem. Så er det klart, at der går et større efterforskningsarbejde i gang i forhold til at finde ud af, hvad den enkeltes rolle har været, siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fra Fyns Politi.

Butiksejer: Retssystemet virker, men ...

Det glæder Kim Nannestad, der har ventet længe på nyt i sagen.

- Jeg er glad og taknemmelig for, at vores retssystem virker. At der skal gå halvandet år, og vi skal en del i medierne, før der kommer skred i sagen, er selvfølgelig beklageligt, siger Kim Nannestad.

Lars Bræmhøj fortæller, hvorfor der i nogle tilfælde går længe, fra gerningsmændene er identificeret, til de bliver sigtet og senere hen ender i retten.

- Når vi lægger en sag i retten, skal vi være sikre på, at sagen kan holde. Vi skal have efterforsket os frem til, hvilken rolle de enkelte har haft i det, der er foregået. Har alle sammen medvirket i tyveriet, eller er der bare nogen, der tilfældigvis har været i nærheden - alt det skal vi have lagt fast. Det tager noget tid, forklarer Lars Bræmhøj.

Dronerne har en værdi af 31.570 kroner. I maj 2019 - et år efter tyveriet - beklagede Fyns Politi, at efterforskningen var blevet standset.