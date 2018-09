Sag om affaldsanlæg forbliver mørklagt

Et flertal i Odense Byråd valgte på onsdagens byrådsmøde at fastholde, at sagen om et muligt kommunalt pulp-anlæg skal diskuteres på den lukkede del af byrådsmødet.

Venstres Jane Jegind foreslog ved begyndelsen af byrådsmødet, at sagen skulle flyttes fra den lukkede del af dagsordenen til den åbne, for at offentligheden kunne få indsigt i argumenterne i sagen.

Men et flertal af byrådets medlemmer, med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i spidsen afviste forslaget fra Venstre og Konservative. Borgmesteren argumenterede for, at der var fortrolige økonomiske oplysninger i sagen, som ville skade Odense Renovation, hvis de blev fremlagt i en åben diskussion.

Fra Dansk Folkeparti lød et forslag om, at sagen blev udskudt, så partierne ville kunne nå at sætte sig ind i sagen til næste byrådsmøde. Men heller ikke dette forslag blev vedtaget, da et flertal stemte det ned.

Dermed skal sagen om et muligt pulp-anlæg diskuteres på den lukkede del af byrådsmødet.

