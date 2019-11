Pendlerformand: - Saglig dialog sikrede os vigtig morgenafgang

En lille østfynsk pendlerklub er lykkedes med at sikre en - for dem - aldeles vigtig morgenafgang fra Langeskov Station.

Fra 15. december får de muligheden for at tage et morgentog fra stationen klokken 07.23, så de kan være i Odense i tide til at nå på arbejde klokken 08.00.

Ifølge pendlerklubbens formand, Anne Fiber, har det ikke været en nem opgave.

- For knap et år siden, da jeg blev inviteret ind til DSB for at snakke om det her, var køreplanen stort set lavet færdig. Det er jo et kæmpe apparatur det med at få en køreplan i hele landet til at hænge sammen, så det var nærmest umuligt at få noget indført, siger hun.

Gode argumenter er vejen frem

Ifølge Anne Fiber var det især den gode dialog mellem den lille pendlerklub og DSB, der gjorde, at tingene i sidste ende kunne lykkes.

- I princippet er det jo umuligt at få ændret noget som helst. Men der er mulighed for at få rykket lidt nogle gange, og det er med at få de gode argumenter frem og sige, hvor stor indflydelse det har, siger hun.

Vedholdenhed har været et grundelement i forløbet, men det har også været vigtigt at holde den gode tone i dialogen, der nu har båret frugt.

- Det er simpelthen så fantastisk, at det gik igennem, og at det lykkedes at få mingeleret rundt på morgenafgangene alligevel, siger Anne Fiber.

Hvis pendlerne, der tager toget fra Langeskov, ikke havde muligheden for at tage toget på det tidspunkt, ville det få store konsekvenser, vurderer hun:

- Det er klart, at når man rykker så meget på en køreplan, som de kommer til at gøre for Langeskov, så kommer det til at påvirke rigtig, rigtig mange ret voldsomt.