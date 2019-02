Festivalgæster på Northside i Aarhus kan for sidste gang i år købe cigaretter på festivalpladsen. Fra næste år er det slut. Det oplyser talsmand for Northside John Fogde til TV 2 Østjylland.

John Fogde er også talsmand for Tinderbox, der i juni finder sted i Odense for fjerde gang. Der er dog ikke lignende planer på vej for Tinderbox.

- Det korte svar er nej, siger John Fogde til TV 2/Fyn.

Tilladt at ryge

Tinderbox-talsmanden fortæller til TV 2/Fyn, at det er et samarbejde mellem Northside og Aarhus Kommune, der gør, at det netop er den aarhusianske festival, der forsøger - som den første af de større danske musikfestivaler - med et stop for cigaretsalget på festivalpladsen.

Festivalens beslutning er sket i et lokalt samarbejde ved navn Røgfrit Aarhus.

Det er dog fortsat tilladt at tage tobak med ind gennem indgangen.

Kræftens Bekæmpelse i dialog med Tinderbox

Afhængig af hvordan tiltaget bliver modtaget på Northside, er det muligt, at Tinderbox i fremtiden kan lave et lignende tiltag, fortæller John Fogde.

- Vi ser, hvordan reaktionen bliver i Aarhus, og så vil vi vurdere situationen til den tid, siger John Fogde.

Kræftens Bekæmpelse er ifølge Ritzau i kontakt med andre festivaler i Danmark om salg af tobak.

Organisationen håber, at andre festivaler, heriblandt Roskilde Festival og Tinderbox, inden for nogle år også vil stoppe med at sælge tobak på festivalerne.

Northside er ifølge TV 2 Østjylland kendt for sin grønne profil med fokus på blandt andet bæredygtighed og økologi.