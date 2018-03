Salg for en milliard: Fynsk robot-flagskib overgår egne forventninger

Universal Robots solgte for mere end en milliard kroner i 2017. Indtjeningen steg fra 94 til 231 millioner kroner.

Det går intet mindre end fremragende for det fynske robotflagskib Universal Robots.

Det fynske robotfirma, der i 2015 blev solgt til amerikanske Teradyne, øgede sidste år sit salg af robotarme med 72 procent til 1,125 milliarder kroner.

Dermed overgik Universal Robots sin egen målsætning om et salg på 1 milliard kroner, som blev fastlagt tilbage i 2013.

Alene i fjerde kvartal af 2017 øgede man virksomhedens salg til 325 millioner kroner - en en stigning på 61 procent i forhold til fjerde kvartal 2016.

- Når vi ser på 2018, forventer vi en yderligere omsætningsvækst på mindst 50 procent. Cobot-markedet forventes fortsat at være en af de vigtigste drivkræfter for vækst på markedet for automatisering i de kommende år. Mine forventninger er, at vi vil fortsætte med at udbygge vores position som markedsleder inden for produktion af cobots, og at vi vil opnå den samme eller større vækstrate i 2018 på markedet for samarbejdende robotter, oplyser administrerende direktør Jürgen von Hollen i en pressemeddelelse.

Det var ikke alene omsætningen, der steg bemærkelsesværdigt sidste år. Indtjeningen fulgte samme spor og voksede fra 94 til 231 millioner kroner før skat.

Universal Robots har i året løb åbnet reparationscentre i USA og Kina, og man desuden åbnet en ny afdeling i Boston i USA.

- Vores nye afdeling i Boston giver os mulighed for at få adgang til flere ressourcer og højtuddannede medarbejdere. Med to salgs- og udviklingsafdelinger vil vi være i stand til at vækste med større hastighed og hurtigere kunne tiltrække de mest kvalificerede personer, når vi er på udkig efter de bedste talenter til Universal Robots, siger Jürgen von Hollen.

Han er godt tilfreds med, at virksomhedens nyeste medarbejderundersøgelse viser, at 91 procent af medarbejderne er stolte af at arbejde for Universal Robots.

- Det er en nøgleprioritet for mig at sikre, at Universal Robots er et af de mest attraktive virksomheder at arbejde for. Et firma, hvor vi tilbyder træning og udvikling, der gør det muligt for folk at vokse for at nå deres personlige ambitioner, siger Jürgen von Hollen.

Universal Robots åbner nu salgskontorer i Italien og Tyrkiet, Mexico og Kina.

Den fynske robotvirksomhed har mere end 470 ansatte fordelt på 22 kontorer i 15 lande bl.a. i USA, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Tjekkiet, Tyrkiet, Kina, Indien, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan og Mexico.