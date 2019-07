Fremgang trods millionunderskud: Salget af billetter til Langelandsfestivalen stiger

Det kan nås endnu - at købe billet til Langelandsfestivalen, hvis musikprogram officielt begynder onsdag i denne uge.

Udsolgt når der muligvis ikke at blive, men ejer og festivaldirektør Allan Pedersen forventer, at der skal sættes armbånd på markant flere håndled i år end tidligere.

- Vi er på nuværende tidspunkt omkring ti procent foran i billetsalg, og vi kan se, at det stiger dag for dag, nu hvor folk kan se, at det gode vejr kommer. Vores unge-camp er gået 25 procent frem, så jeg er ikke i tvivl om, at vi går frem, det er kun et spørgsmål om hvor meget, fortæller han.

- Det var en kæmpe succes

Nogle af dem, der allerede har indløst deres billet, er familien Mieritz fra Næstved. Det er deres anden gang på Langelandsfestivalen.

- Vi var her for tre år siden, og det var en kæmpe succes, så vi blev enige om, at det ville vi gerne gøre igen, fortæller Pernille Mieritz.

Familien Mieritz er for anden gang taget på Langelandsfestival. Foto: Rasmus Rask

En af årsagerne til fremgangen i billetsalget skal ifølge Allan Pedersen findes i sidste års utroligt fine sommer.

- Vi havde en unik sommer sidste år, og vores gæster havde en fantastisk sommerferie. Det er klart noget af grunden til vores fremgang - og så selvfølgelig et godt musikprogram, fortæller Allan Pederse.

Indhenter underskud

Dog var sidste års hedebølge også skyld i, at festivalen blev afsluttet med et minus i millionklassen.

Sidste år måtte Allan Pedersen tage hjem fra festivalpladsen med et underskud på 4,6 millioner kroner. Det er dog et underskud, som festivaldirektøren forventer at kunne indhente senest næste år.

- Det var overraskende for os, at sidste år gav sådan et hul i jorden. På grund af varmen hverken drak eller spiste folk andet end kildevand fra hanen. Det mistede vi mange millioner på. Det satser vi ikke på kommer til at ske i år, siger Allan Pedersen.

I år er det 29. gang, at Langelandsfestivalen afholdes.