Salget af plantefars stiger: Mejeri må mande op

Løgismose Mejeri har siden januar måtte sætte flere mænd på arbejde, for at deres produktion af plantefars kan holde trit med efterspørgslen.

Salget af plantefars i de fynske supermarkeder stiger og stiger. Hos Løgismose Mejeri har de siden starten af januar måtte mande sig op i forhold til deres produktion. De fortæller, at deres salg er gået over al forventning.

Mejeriets alternativ til oksekød består af grøntsager som rød peber og kikærter, der er blendet og rørt sammen.

Et studie fra Oxford Universitet viser, at en kødspiser udleder over syv kilo CO2, hvis de spiser 100 gram kød om dagen, hvorimod en vegetar kun udleder omkring det halve.

- Vi havde en tese om, at vi gerne ville bringe grøntsager i spil på en ny måde, så vi udfordrede det der med, at kød altid lægger i centrum på tallerkenen, fortæller Kasper Helmer, der er produktchef hos Løgismose.

Flere produkter på lager

Trenden med et mindre forbrug af kød er kommet for at blive. Den har ovenikøbet slet ikke toppet endnu, mener konceptudvikler og livstilsekspert Hanne Harbo.

- Vi har altid kunne få de her produkter, der er i plantefarsen. Det har bare ikke været en del af vores kultur. Jeg tror, at vi om fem til ti år spiser mange flere produkter a la plantefars. Det grønne bliver en del af vores madkultur på en helt ny måde, siger Hanne Harbo.

Løgismose er klar til at følge med trenden. Mejeriet har flere nye produkter på lager, som allerede er klar til at blive frigivet. Forbrugerne må dog væbne sig med tålmodig, indtil timingen er den rigtige for lanceringen af de nye produkter, fortæller Kasper Helmer.

I dag har 51 procent af danskerne et ugentligt aftensmåltid uden kød.