Salgsrekord: Fuld fart på fynske designmøbler

Carl Hansen & Søn i Gelsted har aldrig solgt så mange møbler i virksomhedens 111-årige historie.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab, der afslører en omsætning på 628 millioner - en vækst på 26 procent.

I Nordamerika og Europa steg salget med henholdsvis 46 og 32 procent, og indehaver Knud Erik Hansen forventer, at salget når én milliard kroner i 2022.

Virksomheden har åbnet fire nye flagskibsbutikker på tre kontinenter og gennemført en omfattende digitalisering for 50 millioner kroner.

Overskuddet endte på 10,5 millioner kroner. Det var under niveau.

Mindre overskud

- Udover, at de talrige investeringer og håndteringen af engangsomkostninger smittede af på bundlinjen, lagde den massive europæiske hedebølge i sommeren 2018 sig samtidig som en varm dyne over hele branchen. Det smittede af på vores bundlinje. Det er klart, når man har en fuldt bemandet fabrik, der producerer til lager på grund af, at kunderne er på stranden. Helt ærligt kan jeg da godt forstå, at kunderne i højere grad ville nyde sommersolen end at købe møbler. Heldigvis vendte kunderne hurtigt tilbage, da sommeren gik på hæld, hvilket resulterede i, at vi nåede omsætningsbudgettet for 2018, siger Knud Erik Hansen.

Lokalt tænker Carl Hansen & Søn på klimaet ved at afsætte affaldstræ til det lokale fjernvarmeværk. Det sparer hver husstand i Gelsted for 4000 kroner om året i opvarmning.

I 2018 var det Hans J. Wegners verdensberømte CH24-stol – Y-stolen – der blev årets storsælger, blandt andet fordi Carl Hansen & Søn lancerede en særlig jubilæumsudgave i nye farver, der blev en stor succes.

Men også Børge Mogensens Jagtbord og Arne Jacobsens Society Table samt Hans J. Wegners CH71-loungestol og CH72-sofa hittede internationalt i 2018.

Høje forventninger til fremtiden

- Jeg har store forventninger til 2019, både i Danmark og på vores udenlandske markeder. I øjeblikket afventer vi, hvad Brexit kan få af konsekvenser for vores eksport til England. Som følge af investeringer og engangsomkostningerne i 2018, forventer jeg, at 2019 bliver et år, hvor toplinjen slår bedre igennem på bundlinjen, siger Knud Erik Hansen.