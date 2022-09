Kommune bruger et årsværk på at svare én borger: - Det har nået et helt ustyrligt niveau, siger borgmester

For stor belastning

Brevet, som kommunalbestyrelsen nu har sendt, er ifølge Morten Andersen udelukkende for at appellere til færre henvendelser, så administrationen ikke bliver overbebyrdet med henvendelser.

Er det ikke at gå for vidt ligefrem at skrive en begrænsning ud?

- Nej, det synes jeg ikke. Det her handler ikke om, at vi tager de juridiske briller på og siger, at nu er der nogle ydelser eller svar, du ikke får længere. Det her handler om, at vi som kommunalbestyrelse tager arbejdsgiveransvaret på os og dermed tager et nødvendigt hensyn til vores medarbejdere, siger borgmesteren.

Morten Andersen tilføjer, at der er medarbejdere, der decideret har søgt væk fra at arbejde i kommunen på grund af Lena Michelsens henvendelser.

Det til trods, kommer kommunen stadig til at besvare henvendelser fra Lena Michelsen. Det er dens pligt.

- Det her er en politisk opfordring fra de 25 folkevalgte til en borger om at begrænse sig i sine henvendelser til kommunen. Vi har ingen lovgivning i ryggen, så det er en klar opfordring og det synes jeg sender et så stærkt signal, som det kan. Jeg håber, det vil blive modtaget vel. Så har vi gjort det, vi umiddelbart kan gøre, siger Morten Andersen.

Skal være sagligt

Og netop pligten til fortsat at svare på henvendelser er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing, enig i, at kommunen har.

- Det er meget svært, og man skal være varsom med at ville begrænse henvendelser. Dels fordi folk har jo ret til at få behandlet de sager, som de gerne vil. Man kan ikke pludselig sige til folk, at de ikke må søge en byggetilladelse, fordi du har søgt for meget. Ligesom man har krav på aktindsigt, siger professoren.

Han understreger, at der kan være muligheder, hvis en borger vil have svar på forskelligtrettede henvendelser og andre ting, der stikker i øst og vest.

- I den sammenhæng vil der være mulighed for at begrænse, men hvis der er tale om reelle henvendelser om ydelser eller tilskud, det kan man ikke begrænse.

Om kommunalbestyrelsens opfordring til Lena Michelsen er en, som hun vil tage til efterretning, er svaret rimeligt klart.

- Jeg har skrevet til dem dagen inden, de sender det (brevet, red.), at de ikke hører mere fra mig, men ikke på grund af deres brev. Jeg kan kun se det her som endnu et forsøg på at redde dem selv ud af, at de ikke handler på det, som efterfølgende bliver tilsynssager. Dermed ikke sagt, at jeg ikke vil forfølge lovbrud, jeg kommer bare til at gå direkte til Ankestyrelsen fremover, siger hun.

Hun vil dog fortsat kæmpe for bedre vilkår for borgerne. I fremtiden bliver det blot uden at gå igennem Nordfyns Kommune, lyder det.

I foråret beskrev vi på TV 2 Fyn, hvordan socialrådgivere i Nordfyns Kommune kæmpede med at komme gennem bunkerne af sager på grund af travlhed.