Kemobehandlingerne fandt sted om fredagen, og bivirkningerne kom om søndagen. Sådan var det hver gang.

Kvalme, svimmelhed, forandrede smagsløg, hovedpine, for lavt blodtryk og for høj puls.

Og når alt det forsvandt kom de store mavekramper, brystsmerterne og uroen i kroppen efter at have ligget stille i så mange dage.

Brystsmerterne var hun meget bange for, og hun ringede til afdeling X på OUH, som hun var knyttet til.

De sagde, at det var kemoen, der var ved at slå kræftcellerne ihjel inde i brystbenet, jeg kunne mærke. Lige pludselig var det den bedste smerte, jeg nogensinde har haft. Sille Kjærgaard Beck

Håret havde hun tabt og var nu helt skaldet. Nu var hun ikke længere kun syg for sig selv - hun var syg for øjnene af hele verden.

Hun åbnede Facebook og begyndte at skrive. Hun følte, at alle kiggede på hende, og mest af alt havde hun lyst til at sige: Vil du ikke godt lade være med at kigge? Ja, jeg har kræft, men jeg skal nok komme videre. Så det bad hun alle sine venner om i et opslag.

Selvom bivirkningerne var hårde for Sille, var døden ikke en del af samtalerne med kræften. Da lægen fortalte Sille om sygdommen, forklarede han, at der var 95-98 procent chance for, at hun ville blive rask.

- Det var ikke en dødsdom for mig, det var en udfordring, jeg skulle klare. Det havde ikke været sværere, end hvis jeg skulle til reeksamen tre eller fire gange, husker Sille.

Men der var også mørke dage, hvor Sille ikke havde lyst til at blive ved med at kæmpe mod kræften, der efterhånden var ved at få en krop.

En dag var jeg så langt nede, at jeg spurgte min kammerat: Hvis jeg hopper ud fra altanen, dør jeg så? For jeg gider ikke mere. Sille Kjærgaard Beck

Kammeraten Sion, som sad ved siden af hende, da hun spurgte ind til selvmord, kiggede på Sille. Så rejste han sig op og satte musik på og bød hende op til dans. I hendes stue stod de to bare og dansede. For det kunne Sille godt lide.

Men det var hårdt, og hun husker, hvordan hun meget af tiden sad og græd. Også selvom, at der var 95-98 procents chance for at overleve kræften.