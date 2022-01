Skolechef om nedlagte restriktioner: Vi skal stadig passe på vores børn og unge

- Vi har brugt snart to år på at øve os på coronaanbefalingerne, og det er svært at forestille sig, at det stopper fra tirsdag. Vi vil derfor gøre brug af de generelle anbefalinger, og dermed passe på vores elever og personale.

Nanna Lohmann forventer ikke, at restriktionerne ændrer mønstret i smitten.

- Smitten forsvinder ikke på tirsdag, så vil have elever og personaler der er smittet på skift.



Ikke behov for lovgivning

Nanna Lohmann, mener ikke, at der er behov for, at regeringen laver retningslinjer for lokale nedlukninger, hvis nu der skulle komme et stort smitteudbrud.

- Jeg tror faktisk ikke, vi skal lovgive om løsninger, fordi løsningerne er der lokalt.