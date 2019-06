Fynsk LA-formand revser partitop: - Samuelsen kravlede op i et træ og fik øje på en ministerbil

En af valgets helt store tabere blev Liberal Alliance - både på landsplan og på Fyn.

Anders Samuelsen klatrede op i det der berømte træ, hvor han fik øje på en ministerbil, da han sad der oppe, og så klatrede han ind i den. Christian Lund (LA), lokalformand i Assens

Partiet gik voldsomt tilbage på Fyn med hele 4,6 procentpoint i forhold til valget i 2015 og mistede dermed deres eneste fynske mandat.

Og det var ikke det eneste, som partiet mistede. Torsdag, dagen efter valget, valgte partiformanden Anders Samuelsen at trække sig.

- Anders Samuelsen klatrede op i det der berømte træ, hvor han fik øje på en ministerbil, da han sad der oppe, og så klatrede han ind i den. Det var der, det startede. Og det er så kulmineret med det her valg.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances lokalformand i Assens og næstformand i Storkreds Fyn, Christian Lund.

Han er ikke i tvivl om, hvad eller hvem der bærer skylden for onsdagens store vælgerlussing til Liberal Alliance.

Én forkert beslutning

Allerede da partiet gik med i regeringen, så lokalformanden medlemstallene dale, og det samme med opbakningen til partiet.

Jeg håber, at Simon Emil bliver vores nye leder, og han sætter en klar dagsorden for Liberal Alliance fremover. Christian Lund (LA), lokalformand i Assens

- Jeg kunne se, at mange af mine partikollegaer pludseligt forsvandt meget hurtigt, siger Christian Lund.

Var det en forkert beslutning, at Liberal Alliance gik med i regeringen?

- I bagklogskabens ulidelige klare lys, ja. Jeg har ellers altid været tilhænger af det. Men det kan jeg godt se i dag, at det nok var en fejl. Skarpheden ved Liberal Alliance forsvandt - simpelthen, svarer lokalformanden.

Og det blev ifølge Christian Lund til for mange kompromier.

- Vi er jo et protestparti. Vi vil lave om på tingene. Vi har fået ting gennemført, og vi har fået ting stoppet, men det har bare ikke været synligt for vores vælgere, siger han.

Partiets redning

Hvordan det fremadrettet kommer til at gå Liberal Alliance, er endnu ikke til at spå om, men Christian Lund er helt sikker på, at Anders Samuelsens tilbagetrækning er en god beslutning for partiet.

- Det er i hvertfald en start. Nu skal vi i gang med at genopbygge partiet. De får travlt de fire, der er kommet ind i Folketinget. Det er helt sikkert, siger lokalformanden og fortsætter:

- Jeg håber, at Simon Emil bliver vores nye leder, og han sætter en klar dagsorden for Liberal Alliance fremover.