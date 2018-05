Sand kunst: Wilfred og Edith leger i Otterups største sandkasse

30 tons sand er lige nu i gang med at blive omdannet til store monstre i Otterup. Og midt i den kæmpe "sandkasse" sidder to hollændere med et helt specielt forhold til sand.

Midt på torvet i Otterup vokser to skibsædende monstre ud af en gigantisk bunke sand. Oven i bunken ligger Wilfred Stijger og Edith van de Wetering fra Holland på knæ og former monstrene.

Sandkorn for sandkorn.

De to har været sandkunstnere i 25 år. Og nu er de i Otterup for at lave tre skulpturer ud af 30 tons sand til byen. Temaet er havets monstre.

Jeg fandt ud af, at der var en sandfestival i Holland, og den slog benene væk under mig. Wilfred Stijger, sandkunstner fra Holland

Wauw-effekten

For Wilfred Stijger var det en tur på biblioteket, der vækkede hans interesse for sand. Han så en bog med en arkitekt, der formede ting i sand på stranden.

- Sand er normalt bare noget med fodspor i, men hvis du tager et værktøj, så kan du pludselig lave en firkant eller trekant. Og for mig var det bare: Wauw. Det var en wauw-effekt, at du kan forme sand på den måde, siger Wilfred Stijger til TV 2/Fyn.

- Det var en helt ny form for kunst for mig.

Wilfred Stijger er lynhurtig til at forme sandet i figurer. Foto: Andreas Jarvel

Da han var 13-14 år åbnede der sig en helt ny verden for ham.

- Jeg fandt ud af, at der var en sandfestival i Holland, og den slog benene væk under mig.

Man kan sige mange gode ting om Otterup - og jeg elsker Otterup. Men særligt smukt er her ikke nødvendigvis. Pia Longet, formand for Strandfestivalen i Otterup

Wilfred Stijger har svært ved at skjule sin begejstring for materialet, for mens han bliver interviewet, ryger der hele tiden en håndfuld sand mellem fingrene.

- Først er det ingenting, forklarer Wilfred Stijger og smuldrer sandet:

- Og så kan du pludselig kreere noget, hvor du putter energi og følelser ind i det. Du kan fortælle en historie med det. Og så er det værdifuldt.

Det er ligesom at lege

Det tager mellem fem og seks dage for de to kunstnere at lave skulpturen med de to havmonstre.

- Vi har idéen med, at det skal være to monstre, der æder skibe. De skal se ud som om, at de er lavet af klipper. Og mens vi arbejder, så er det ligesom at lege. Lige pludselig kan vi sige: Hov, det ligner da en arm dér. Og så vokser historien derfra, fortæller Edith van de Wetering.

Edith van de Wetering bag de to monstre på Torvet i Otterup. Foto: Andreas Jarvel

Det er Nordfyns Kommune der har betalt 100.000 kroner for det specielle sand til de to hollændere.

- Man kan sige mange gode ting om Otterup - og jeg elsker Otterup. Men særligt smukt er her ikke nødvendigvis. Vi har ikke nogen turistattraktioner, som folk gider komme at kigge på. Det gør de på det her (sandskulpturerne red.). Ikke mindst mens de arbejder på det, for det er meget spændende at se på, siger Pia Longet, der er formand for Strandfestivalen i Otterup.

Værktøjet skifter fra skovle i starten til bitte små spartler, som de to sandkunstnere bruger til de fine detaljer i skulpturen.

- Du kan blive ved. Det bliver aldrig færdigt, siger Edith van de Wetering.

Skulpturerne kan ifølge kunstnerne stå i flere måneder - afhængig af vejr, vind og antallet af pilfingre. Og de to hollændere er i byen ni dage endnu.

En flok nysgerrige - og måske en smule misundelige børn ... Bare det var vores sandkasse. Foto: Andreas Jarvel

