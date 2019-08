Sander Svendsen sørger for 1-0-sejr til OB mod Randers

En scoring kort inde i anden halvleg af norske Sander Svendsen var nok, da OB fredag på hjemmebane slog Randers FC 1-0 i 3F Superligaen.

Dermed blev nordmanden matchvinder for OB for anden kamp i træk, efter at han også scorede i 1-0-sejren over Esbjerg i den seneste runde.

Med de tre point er OB stadig ubesejret hjemme mod Randers siden 2016.

Kampen var præget af mange chancer i begge ender, og der kunne nemt været faldet flere scoringer end den ene, der blev afgørende.

I første halvleg dominerede OB spillet i den første halvdel, mens Randers overtog styringen fra 25. minut til pausen. I anden halvleg var OB bedst.

Efter den smalle sejr kravlede fynboerne op på tredjepladsen med ni point, mens Randers forbliver placeret på tiendepladsen med fem point.

Efter 25 minutter var Randers-backen Kevin Conboy tæt på at score tæt på mål, men OB-keeper Oliver Christensen afværgede forsøget.

I det 42. minut var det så hjemmeholdet, der kunne være kommet i front, men Sander Svendsen måtte se sit skud fra distancen sendt ud til hjørnespark.

Syv minutter senere brød jublen så løs i Odense, da Svendsen åbnede scoringen med sin fjerde sæsontræffer, efter at Bashkim Kadrii uselvisk spillede ham helt fri.

OB’s Oliver Lund havde en god mulighed efter 72 minutter, men Randers-keeper Patrik Carlgren parerede skuddet.

Det mest opsigtsvækkende resten af kampen var, da OB gav debut til nyindkøbte Issam Jibali efter 79 minutter.