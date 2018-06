Sankthans reddet: Afbrændingsforbud ophævet i tre fynske kommuner

På grund af store mængder nedbør de seneste dage har Beredskab Fyn nu ophævet forbuddet med afbrænding i Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Ærø kommuner. Der er fortsat forbud mod afbrænding i seks kommuner.

Forbuddet mod afbrænding var i forvejen ophævet i Middelfart, men nu er der ikke længere afbrændingsforbud i Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner.

- Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset og faldet nedbør, ophæves afbrændingsforbuddet i Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner med virkning fra og med den 22. juni 2018 kl. 12:00, skriver Beredskab Fyn på deres hjemmeside.

Gode råd: Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet - det kan meget let gå galt

Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på

Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet - de kan let komme til skade

Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

Hvis uheldet alligevel er ude, så ring 1-1-2 Kilde: Beredskab Fyn

- Når en kommune har under otte på tørkeindekset, så er der ikke længere afbrændingsforbud, forklarer Mikael Enevold Pedersen, der er myndighedschef i Beredskab Fyn, og fortsætter:

- Vi har jo holdt løbende øje med tørkeindekset hver eneste dag de seneste uger. Mængden har været virkelig forskellig og graden af tørke i de forskellige kommuner er meget vekslende, siger Mikael Enevold Pedersen-

Selvom bygerne og mængden af nedbør ikke altid følger kommunegrænserne, så fastholder Beredskab Fyn, at afbrændingsforbud følger kommunegrænserne.

- Vi arbejder med kommuner, og kan kun udstede og ophæve afbrændingsforbud på kommunalt plan, siger myndighedschefen.

Fortsat forbud i seks kommuner

Afbrændingsforbuddet bliver opretholdt i Odense, Svendborg, Langeland, Assens, Kerteminde og Nordfyns kommuner. Forbuddet i de seks fynske kommuner gælder også, selvom der falder regn fredag eller lørdag.

Forbuddet i de seks kommuner betyder, at der er forbud mod brug af åben ild og afbrænding, herunder brug af apparater, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof. Reglerne betyder også, at det er forbudt at lave sankthansbål på ikke godkendte arealer.

Gælder indtil videre

Det er dog tilladt at bruge grill på etablerede bålsteder og strande med fast uantændeligt underlag og at tænde bål på bålfade i private haver, skriver Beredskab Fyn på deres hjemmeside.

Ifølge DMI skal der komme flere dage med regn, før det påvirker risikoen for brand. Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette. Ophævelsen vil fremgå på Beredskab Fyns Hjemmeside www.beredskabfyn.dk.

Forbuddet er blevet udstedt i medfør af: §5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder med videre.

Gode råd til at undgå brand Smid ikke tændstikker, cigaretter ell.lign. i naturen

Undlad at parkere bilen i højt græs, fordi katalysatoren fra bilen kan antænde græsset

Bruger du grill eller bålsted i villahaver, så sørg for at have vand i nærheden (for eksempel vandflasker, spand eller haveslange)

Når du hælder kul fra grillstarteren over i grillen, så vær opmærksom på, at der nemt kan spredes gnister

Grillen må ikke forlades, før den er slukket

Hvis du bruger engangsgrill, skal den stå på et ikke-brændbart underlag

Sluk grillen med vand, og husk også at køle området, den har stået på, ned med vand

Hold øje med vinden, når du tænder åben ild - gnister flyver nemt i naturen

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør. Kilde: Beredskab Fyn