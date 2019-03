Kender du Fyns bedste underviser? Sanne gør det sjovt at passe på andre

Angelika Brandt er netop mødt på sin vagt, da vi beder hende uddybe, hvorfor hun har indstillet sin underviser Sanne Einfeldt til titlen som Fyns bedste underviser.

- På min uddannelse lærer vi at passe på vores medborgere, og når det kommer til Sanne, så kan man altid komme til hende med spørgsmål, fortæller Angelika Brandt, der læser på SOSU-uddannelsen i Svendborg.

- Sanne gør det sjovt at lære nyt. Hun får alle med, fordi hun gør undervisningen praktisk orienteret, uddyber hun.

Angelika Brandt læser på SOSU-uddannelsen i Svendborg. Derfor har hendes underviser Sanne Einfeldt nu mulighed for at kunne pryde sig med titlen som Fyns bedste underviser. Foto: Malte Jørstad

Angelika Brandt stammer selv fra Polen og har boet i Danmark i 16 år. Det danske sprog har været svært at lære, og derfor har det været vigtigt med undervisere, der mødte hende som menneske.

- Hvis man er nede, så får Sanne humøret op. Hun møder én i øjenhøjde, fortæller Angelika Brandt.

Dermed er Sanne Einfeldt fra SOSU-uddannelsen i Svendborg én af kandidaterne til den første uddeling af prisen for at være 'Fyns bedste underviser' nogensinde.

- Jeg er meget rørt

Det kom totalt bag på Sanne Einfeldt, at en af hendes elever havde indstillet hende til prisen.

- Det havde jeg ikke regnet med. Tænk, at nogen har taget sig tid til det, siger hun, da Bemærk møder hende.

Hun er glad for at høre, hvorfor Angelika Brandt har fundet hende passende til titlen.

- Jeg gør meget ud af at være tilgængelig og møde eleverne i øjenhøjde. Faktisk mener jeg ikke, at man kan optage læring, hvis ikke man bliver mødt som menneske, forklarer hun.

